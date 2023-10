Trấn Thành: 10 năm nữa tôi cũng chưa dám làm phim khó như 'Đất rừng phương nam'

Sau khi tiết lộ dàn diễn viên chính, bộ phim điện ảnh Đất rừng phương nam đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, Trấn Thành chính là bác Ba Phi - nhân vật từng nhận được rất nhiều tình yêu do nghệ sĩ Mạc Can thủ vai trong phim truyền hình Đất phương nam. Khi công bố thông tin này, nhiều khán giả bày tỏ ý kiến trái chiều, cho rằng hình tượng của nam diễn viên không phù hợp, đặc biệt là về độ tuổi.

Trấn Thành cũng đã chia sẻ tại buổi giới thiệu dự án về lần hóa thân này. Nam diễn viên cho hay: “Đây là một thử thách lớn bởi hình tượng bác Ba Phi của nghệ sĩ Mạc Can đã in dấu ấn rất sâu đậm trong ký ức của mọi người. Cả Thành cũng vậy, và nó sẽ rất tốt nếu chúng ta giữ những hình ảnh đẹp đẽ trong tim mình và mở lòng đón nhận những cái mới. Vì nếu ai cũng sợ hãi thì sẽ chẳng có ai làm lại được những điều đẹp đẽ đó. Nếu phiên bản này hay và may mắn được mọi người đón nhận nó sẽ lại là ký ức đẹp của những người sống ở năm 2023. Và biết đâu 20 năm nữa sẽ lại có người được truyền cảm hứng để làm lại một Đất rừng phương nam mới. Mỗi phiên bản, mỗi thời kỳ đều có sự đặc biệt, những cái hay khác nhau".

Đặc biệt, đạo diễn Vinh Sơn - đạo diễn phim truyền hình Đất phương nam cũng có những chia sẻ về phần casting trong dự án điện ảnh. Ông cho biết từng nhận được lời mời làm đạo diễn cho Đất rừng phương nam nhưng từ chối vì không làm khác được, và câu chuyện của bé An cần được kể lại thật mới. Đạo diễn Vinh Sơn khẳng định nếu ông là đạo diễn của dự án này, ông cũng sẽ lựa chọn Trấn Thành cho vai bác Ba Phi.

Theo Trấn Thành, bác Ba Phi là một nhân vật hào sảng, hay khuếch đại câu chuyện của mình lên để mang đến tiếng cười cho mọi người. Và từ những mẩu chuyện của bác Ba Phi, người nghe có thể tưởng tượng ra được khung cảnh, văn hóa của người dân Nam bộ... Nam diễn viên mong khán giả có thể tìm thấy được sự thú vị, mới lạ hơn trong hình tượng bác Ba Phi do mình thủ vai. Nó sẽ khác với bác Ba Phi “đúng tuổi” lúc trước, có thể chưa đủ già dặn nhưng sẽ tươi mới và dí dỏm hơn với sự hài hước, duyên dáng của riêng Trấn Thành.

Bởi thế, phần hóa trang của Trấn Thành trong Đất rừng phương nam cũng được chuẩn bị chỉn chu. Được biết, nam diễn viên 8X có bộ tóc giả bạc lấm tấm muối tiêu dài đến ngang lưng, chưa kể là bộ ria mép dày đậm chất “bác Ba Phi”, đi cùng chiếc khăn rằn Nam bộ giúp hoàn thiện hình tượng bác Ba Phi trong cũ có mới này.

Trấn Thành còn chia sẻ trong phim, bác Ba Phi có một phân đoạn dài vô cùng thử thách, quay liên tục chỉ trong một cú máy với cả trăm diễn viên tham gia. Nam diễn viên Nhà bà Nữ phải thể hiện tinh thần và khả năng kể chuyện đầy lôi cuốn của bác Ba Phi với hàng trăm khán giả. Chỉ một sai sót cũng khiến cả đoàn phim phải quay lại từ đầu. Trấn Thành cho rằng chỉ có đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chứ 10 năm nữa thì bản thân cũng chưa dám làm phim cực như Đất rừng phương nam.