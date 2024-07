Toàn quốc xảy ra 2.222 vụ cháy làm 57 người chết trong 6 tháng đầu năm

Ngày 8/7, tại cuộc báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 23 bị can, thu giữ 300 tỷ đồng, 500 lượng vàng, hơn 1 nghìn “sổ đỏ”, 2 triệu đô la…