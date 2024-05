Vụ cháy ở phố Trung Kính: 7 người được cứu sống, nhà có tổng cộng 12 phòng

Tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 14 người tử vong tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra vào rạng sáng 24/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết ngay sau vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, cứu được nhiều người.

Cụ thể, sau khi trinh sát hiện trường, lực lượng chức năng đã quyết định tổ chức cắt phá khóa cổng chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà.

Với cách tiếp cận này, lực lượng chức năng đã cứu sống được 3 người.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận tầng 2 của ngôi nhà, sử dụng thang dây, đưa thêm được 4 người ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa bùng phát rất mạnh ở khu vực tầng 1 của ngôi nhà, phát sinh nhiều khói độc. Nhờ sự dũng cảm, quyết đoán trong quá trình chữa cháy cứu nạn, lực lượng chức năng Công an thành phố đã cứu thoát được 7 người.

Hồi 0 giờ 46 ngày 24/5, Tổng đài 114-Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân để tổ chức chữa cháy.

Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn.

Đến hồi 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng, khu vực chữa cháy không thuận tiện, nhiều đồ vật bị cháy, khói nhiều dẫn đến 14 người tử vong; 3 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Theo quan sát, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình, cho thuê để ở trọ và sửa chữa xe điện. Ngôi nhà cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Ngôi nhà quy mô gồm 1 nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Hỏa hoạn đã làm sập đổ mái tôn, hư hỏng một số đồ vật, phương tiện.

Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và 17 người đăng ký thuê phòng để ở. Nhà có 12 phòng (10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở).

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.