Bị teo cơ bẩm sinh nên Rơ Châm H’Đi (làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) chỉ học hết lớp 2 thì xin cha mẹ cho nghỉ ở nhà. Bởi phần vì mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa, phần vì nhà xa trường khiến H’Đi không thể đến trường mỗi ngày nếu không có người đưa đón. Năm 2009, sau ca mổ chân ở Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, chị gặp được một phụ nữ giàu lòng nhân ái. Biết H’Đi thạo nghề dệt len, người này đã tài trợ miễn phí nguyên liệu cho cô gái Jrai tiếp tục công việc dệt len để kiếm sống. Bà cũng giúp chị nhận ra giá trị của bản thân để sống có ý nghĩa hơn. Chị kể: “Từ nhỏ, hễ thấy mẹ hay bà ngồi dệt váy thổ cẩm của người Jrai là tôi xin mẹ sợi để dệt, rồi mày mò học thêm nghề đan, móc len. 17 tuổi, tôi đã đan được mũ, áo trẻ sơ sinh bán cho bà con trong làng, mỗi tháng cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng”.

Sản phẩm của chị H’Đi làm ra có giá cả hợp lý nên được bà con trong làng ủng hộ ngày càng nhiều. Hiện chị còn có khách hàng ở các xã, huyện trong tỉnh, thu nhập tăng lên mỗi tháng 2-3 triệu đồng. Chủ nhật hàng tuần, chị còn dạy các bé trong làng đan móc, tạo cho các em có thêm niềm vui, tình yêu với nghề thủ công.

“Nụ cười tràn đầy năng lượng tích cực của mẹ luôn là nguồn động lực lớn cho chúng tôi”. Đó là tâm sự của chị Puih Hwe khi nói về người mẹ khuyết tật Siu H’Wen (làng Breng 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Chị xúc động khi nhắc về mẹ: “Mẹ mình không đứng thẳng để di chuyển được như người bình thường nhưng từ nhỏ mình luôn thấy mẹ làm lụng không ngơi tay. Mẹ làm máy xay xát lúa, nuôi một bầy heo, gà. Nhiều lần chứng kiến mẹ bê bao lúa mấy chục ký đưa lên máy xay xát làm mình khâm phục vô cùng. Mẹ yêu lao động nên luôn dạy con cái phải siêng năng, chăm chỉ trong công việc. Dẫu vậy, chúng tôi cũng không bằng một góc của mẹ đâu”.

Chị Hwe chia sẻ thêm, mẹ chị là người rất tốt bụng nên ai trong làng khó khăn cần giúp đỡ cùng tìm đến.

Là một trong những phụ nữ khuyết tật mạnh dạn tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2020 với kế hoạch kinh doanh mở cửa hàng kết trái cây, chị Võ Thị Tài (thôn 1, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) đã chứng minh nghị lực của những người “tàn nhưng không phế”. Bị khuyết tật một chân từ lúc mới sinh ra, sau khi lập gia đình, cuộc sống của chị càng khó khăn chồng chất, nhất là con cái đến tuổi ăn học. Bản thân chị lại không thể lao động nặng. Sau khi mạnh dạn tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, chị được vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện qua kênh của Hội Phụ nữ làm dấn vốn. Mày mò tự học thêm trên mạng, chị mở tiệm bánh kem, kết trái cây và hoa tươi. Có lẽ thiệt thòi về đôi chân nên chị được số phận bù đắp đôi bàn tay khéo léo. Sản phẩm chị làm ra thu hút được nhiều khách hàng. Cộng với sự chăm chỉ, thân thiện nên chị được khách hàng ủng hộ ngày càng đông.

Tiệm bánh của chị Tài còn tạo việc làm cho 1 phụ nữ khó khăn trong thôn với thu nhập ổn định. Chị cũng tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, đóng góp giúp hội viên và trẻ em nghèo. “Người khuyết tật đã thiệt thòi, phụ nữ khuyết tật càng khó khăn gấp bội khi làm vợ, làm mẹ. Vì vậy mà tôi luôn nỗ lực vươn lên để mọi người có cái nhìn khác về người khuyết tật, đồng thời đồng hành, hỗ trợ những người có số phận kém may mắn vươn lên, lan tỏa cho nhau những năng lượng tích cực”-chị Tài chia sẻ.

Gia Lai hiện có khoảng 12 ngàn người khuyết tật, trong đó có hơn 7 ngàn phụ nữ. Trong số này, gần 4.900 chị đang tham gia sinh hoạt tại các cơ sở Hội. Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật vượt qua mặc cảm, nâng cao năng lực bản thân, vươn lên trong cuộc sống. Bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) đặt ra chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ có 80% trở lên phụ nữ khuyết tật được các cấp Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã ban hành chương trình trợ giúp phụ nữ khuyết tật giai đoạn 2021-2030 với nhiều nội dung cụ thể. Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh tích cực phối hợp truyền thông chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khuyết tật và ra mắt 4 câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật tự lực” với 60 thành viên.

Tại buổi giao lưu “Tỏa sáng những vầng trăng khuyết” do Hội LHPN tỉnh tổ chức sáng 18-4 nhằm tôn vinh những phụ nữ khuyết tật tiêu biểu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận: “Các chị đã vượt lên mặc cảm, tự mình phấn đấu vươn lên. Nhiều chị cùng chồng, con, gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo như chị Rah Lan H’Đăk (thị xã Ayun Pa) có cuộc sống khá giả với thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; chị Nguyễn Thị Kim Thanh (huyện Kbang) vượt qua khiếm khuyết của bản thân làm cộng tác viên viết bài cho bản tin của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, giành 2 giải nhất do Ban giám khảo bình chọn trong cuộc thi viết do nhóm Trái tim hồng (tỉnh Đồng Nai) tổ chức; chị Đinh Thị Loen (huyện Kông Chro) hay chị Rơ Mah Vol (huyện Đức Cơ) chịu khó học hỏi để dệt nên những tấm thổ cẩm rất đẹp mang đặc trưng của dân tộc, tạo thu nhập cho bản thân; hay chị Bùi Thị Hòa (TP. Pleiku) tự tin tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2022 do Hội LHPN tỉnh tổ chức và xuất sắc vào vòng chung kết. Các chị là những “vầng trăng khuyết” nhưng vẫn tỏa sáng. Các chị chính là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức cho những chị em phụ nữ khuyết tật khác vượt lên số phận không may mắn, tạo ra giá trị tốt đẹp cho bản thân, lan tỏa tới cộng đồng”.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Văn Thưởng-Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh-khẳng định: “Đây là chương trình rất ý nghĩa, nhân văn nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Có thể nói, Hội LHPN tỉnh là đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Tôi mong những người khuyết tật tự tin vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bởi xung quanh, cộng đồng xã hội luôn quan tâm, sẻ chia và sẵn sàng trợ giúp những người kém may mắn”.