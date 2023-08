Tin vui của BlackPink giữa nguy cơ tan rã vì lời nguyền 7 năm

Lễ trao giải MTV Video Music (MTV VMAs) 2023 dự kiến diễn ra ngày 12/9. Ban tổ chức vừa công bố danh sách đề cử chính thức. Không ngoài dự đoán, với sức ảnh hưởng toàn cầu, BlackPink tiếp tục có mặt trong danh sách đến bốn đề cử, bao gồm MV Kpop xuất sắc, Biên đạo xuất sắc Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc và Biên tập hay nhất.

Ngoài BlackPink, Kpop dần lan tỏa toàn cầu khi các nhóm nhạc Kpop khác cũng xuất hiện trong danh sách đề cử với hạng mục riêng là MV Kpop hay nhất. Các nhóm nhạc tranh tài cùng BlackPink là aespa, Fifty Fifty, Seventeen và Tomorrow x Together. Trong đó, Tomorrow x Together có thêm đề cử Màn trình diễn của năm (đứng sau BlackPink về số lượng đề cử, chỉ tính nhóm Kpop).

Hạng mục MV Kpop xuất sắc được đưa vào giải thưởng MTV VMAs từ năm 2019. Lisa (BlackPink) chiến thắng hạng mục năm 2022, là nghệ sĩ solo đầu tiên xác lập kỷ lục. Năm nay, chỉ có bốn nhóm nhạc tranh tài, không có ca sĩ solo.

BlackPink được đề cử giải thưởng âm nhạc lớn giữa tin tan rã do các thành viên không tiếp tục gia hạn hợp đồng cùng YG Entertainment. Người hâm mộ hy vọng đây là cơ hội để nhóm tiếp tục đồng hành.

Cuối 2022, đầu 2023 là thời kỳ đỉnh cao của BlackPink. Tour diễn Born Pink từ 10/2022 hiện đạt doanh thu hơn 160 triệu USD (nhiều điểm diễn, trong đó có concert ở Hà Nội, chưa công khai doanh thu).

Hiện, Taylor Swift đứng đầu danh sách với 8 đề cử, đều là hạng mục lớn như MV của năm, Bài hát của năm, MV nhạc pop xuất sắc... SZA có 6 đề cử, một số sao USUK khác có 5 đề cử là Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Doja Cat và Sam Smith. Shakira có 4 đề cử.

Danh sách đề cử hạng mục lớn của giải MTV Video Music Awards 2023:

MV Kpop hay nhất

aespa - Girls

BLACKPINK - Pink Venom

Fifty Fifty - Cupid

Seventeen - Super

Tomorrow x Together - Sugar Rush Ride

MV của năm

Doja Cat - Attention

Miley Cyrus - Flowers

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo - vampire

Sam Smith và Kim Petras - Unholy

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Ca sĩ của năm

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Bài hát của năm

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - vampire

Rema và Selena Gomez - Calm Down

Sam Smith and Kim Petras - Unholy

Steve Lacy - Bad Habit

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Nghệ sĩ mới xuất sắc

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Màn trình diễn của năm

Saucy Santana - Booty

Stephen Sanchez - Until I Found You

JVKE - golden hour

Flo Milli - Conceited

Reneé Rapp - Colorado

Sam Ryder - All the Way Over

Armani White - GOATED

Fletcher - Becky's So Hot

Tomorrow x Together - Sugar Rush Ride

Ice Spice - Princess Diana

FLO - Losing You

Lauren Spencer Smith - That Part

Hợp tác xuất sắc

David Guetta và Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Post Malone và Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Diddy và Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - Gotta Move On

Karol G và Shakira - TQG

Metro Boomin cùng The Weeknd, 21 Savage và Diddy - Creepin' (Remix)

Rema và Selena Gomez - Calm Down

MV nhạc pop xuất sắc

Demi Lovato - Swine

Dua Lipa - Dance the Night

Ed Sheeran - Eyes Closed

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - vampire

Pink - TRUSTFALL

Taylor Swift - Anti-Hero

MV R&B xuất sắc

Alicia Keys và Lucky Daye - Stay

Chloe Bailey và Chris Brown - How Does It Feel

Metro Boomin và The Weeknd, 21 Savage và Diddy - Creepin' (Remix)

SZA - Shirt

Toosii - Favorite Song

Yung Bleu và Nicki Minaj - Love in the Way

MV rock xuất sắc

Foo Fighters - The Teacher

Linkin Park - Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers - Tippa My Tongue

Måneskin - THE LONELIEST

Metallica - Lux Æterna

Muse - You Make Me Feel Like It's Halloween

MV Latin xuất sắc

Anitta - Funk Rave

Bad Bunny - Where she goes

Eslabon Armado và Peso Pluma - Ella Baila Sola

Grupo Frontera và Bad Bunny - un x100to

Karol G và Shakira - TQG

Rosalía - DESPECHÁ

Shakira - Acróstico