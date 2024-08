Thúy Ngân: Tôi bay bổng trong chuyện tình cảm nhưng không mù quáng

Không định danh mình là ‘người đẹp đi đóng phim’

* Chào diễn viên Thúy Ngân. Gần đây vai Thiên Ân trong7 năm chưa cưới sẽ chia tay nhận được sự quan tâm của khán giả. Điều đó có ý nghĩa như thế nào trong chặng đường làm nghề của bạn?

* Liệu Thiên Ân có điểm tương đồng thế nào so với Thúy Ngân ngoài đời?

* Cảnh nóng của Thúy Ngân và Jun Phạm trong phim được mọi người quan tâm. Chơi thân với nhau ngoài đời, chắc cả hai cũng sẽ thoải mái khi thực hiện phân đoạn này?

* Còn về những ý kiến trái chiều dành cho nhân vật Thiên Ân, Thúy Ngân thấy sao?

* Từ các dự án trước đến 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, nhiều người nói vui rằng Thúy Ngân là nữ diễn viên đóng cảnh đi tù nhiều nhất trên màn ảnh. Bạn nói sao về bình luận này?

- Mỗi lần đóng cảnh đi tù mà có được một vai hay thì tôi vẫn muốn thử sức. Bởi đâu phải ai cũng may mắn có được những vai hay trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Không biết có sự trùng hợp nào hay không nhưng những vai đi tù là những vai tôi được khán giả thương và nhớ đến. Tôi thấy mình hợp với những dạng vai vắt kiệt sức lực của bản thân, nhưng đong đầy cảm xúc với khán giả.

* Về danh xưng “người đẹp đi đóng phim”, Thúy Ngân nghĩ sao?

- Từ đầu tôi không định danh mình là người đẹp đi đóng phim. Yếu tố quan trọng là mình đánh giá bản thân như thế nào và thể hiện ra sao, chứ tôi không quá đặt nặng những điều người khác nói. Vì mình phải tự thúc đẩy, trau dồi bản thân mỗi ngày để làm tốt nhất những điều mình thích. Tôi không vì lời nói của người khác định danh mình thế nào là mình phải như thế đó. Tôi thấy mình may mắn, cơ hội đến nhiều một phần do mình đã cố gắng, một phần do Tổ nghề đã thương, ưu đãi cho tôi.