Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, UBND TP. Hà Nội.

Trong những tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý Lăng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiệm vụ y tế, làm thuốc thường xuyên, làm thuốc lớn đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học y tế theo kế hoạch; tiếp tục triển khai chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Theo báo cáo, về nhiệm vụ tu bổ định kỳ công trình Lăng, Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Làm việc với Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất, Người làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Với tấm lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn xác định giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Lăng Bác là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta; là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ tình cảm và niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những năm qua, Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ thuật, tính tự chủ trong nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tốt các công trình kiến trúc, hệ thống thiết bị; giữ gìn cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và khu di tích K9.

Tổ chức chu đáo, trang nghiêm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn nguyên thủ quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao các nước; đón tiếp, phục vụ tốt đồng bào, đồng chí, du khách quốc tế đến viếng Bác và tham quan khu vực.

Cạnh đó, đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế; giữ vững mối quan hệ hợp tác với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga và tiếp tục tích cực triển khai các nội dung nghiên cứu, hợp tác.

Ban Quản lý Lăng và các cơ quan cũng nỗ lực thực hiện cơ bản có hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc năm 2022; trong đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước và tổng kết thi hành pháp luật về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về y tế, y sinh và hợp tác khoa học với Liên bang Nga...

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, phải nâng tầm nhận thức sâu sắc hơn, tổng thể hơn, toàn diện hơn về công trình Lăng Bác trong tổng thể Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, với cách ứng xử và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp hơn với điều kiện, hoàn cảnh hiện nay.

Với tinh thần "Quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; nỗ lực rồi thì nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện tốt rồi thì thực hiện hiệu quả hơn nữa", thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Theo đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý, cơ chế, chính sách về quản lý công trình Lăng Bác và các công trình liên quan, về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ y tế, y sinh, về hoạt động của Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan trong Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình; nghiên cứu mô hình hoạt động, tổ chức bộ máy quản lý và cơ chế phối hợp của các cơ quan liên quan phù hợp, hiệu quả hơn nữa.

Cùng với đó, rà soát quy hoạch tổng thể khu vực Lăng với tầm nhìn dài hạn, phù hợp hơn tình hình mới, phát huy hơn nữa giá trị lịch sử, văn hóa của Lăng Bác và các di tích trong Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành dứt điểm trong năm nay việc giải phóng mặt bằng khu nhà phía nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đình đã kéo dài trong nhiều năm, bố trí tái định cư.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức không gian và các hoạt động trong khu vực thiêng liêng này phù hợp hơn, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý du khách tới thăm viếng để vừa bảo đảm chặt chẽ, tuyệt đối an ninh, an toàn, vừa gần gũi, thân thiện, thuận tiện cho đồng bào, đồng chí và du khách quốc tế. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra với phương châm phát hiện từ sớm, giải quyết từ xa.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị, tuyệt đối trung thành, gắn bó với nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ với tất cả trái tim, bản lĩnh, trí tuệ của mình.

Thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn các kết luận, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng vinh dự, thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Từ đó, hoàn thiện hơn nữa khu di tích lịch sử đặc biệt quan trọng này, góp phần nâng tầm Thủ đô Hà Nội, để Lăng Bác mãi trường tồn cùng dân tộc, là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, luôn là địa chỉ thiêng liêng, với những giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa để giáo dục, hun đúc truyền thống cách mạng cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.