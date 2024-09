Thiếu tướng Lê Ngọc Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Chiều 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư để Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, sinh năm 1972, quê ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu đã có nhiều năm công tác tại Bộ Công an, từng giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chúc mừng Thiếu tướng Lê Ngọc Châu được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng mong muốn Thiếu tướng Lê Ngọc Châu ở cương vị công tác mới tiếp tục thể hiện bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; kế thừa truyền thống của các thế hệ lãnh đạo đi trước để cùng tập Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương bày tỏ tin tưởng Hải Dương sẽ phát huy truyền thống của vùng đất văn hiến, địa linh nhân kiệt, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để có những bước phát triển nhanh, bền vững. Các cán bộ trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí Lê Ngọc Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Châu gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương; cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của Bộ Công an, các đơn vị, địa phương trong suốt quá trình công tác.

Đồng thời ông Lê Ngọc Châu khẳng định khi đảm nhiệm trọng trách mới sẽ luôn khiêm tốn học hỏi, tận tụy với công việc, phát huy tâm sức, trí tuệ, quyết tâm cùng với các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; tích cực, chủ động chuẩn bị tốt các mặt công tác, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Lê Ngọc Châu mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chia sẻ, giúp đỡ của các cán bộ trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Theo Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)