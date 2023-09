(GLO)- Đình An Cư (phường An Bình) là ngôi đình duy nhất trên vùng An Khê còn giữ 2 sắc phong thời Vua Bảo Đại. Đây cũng là ngôi đình có điểm đặc biệt trong số các đình làng ở thị xã An Khê. Hàng trăm năm qua, dòng họ Võ nơi đây có công lao rất lớn trong việc trông coi, bảo vệ đình làng.