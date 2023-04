(GLO)-Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2023, Thị đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 13-3.

(GLO)- Với mong muốn ứng dụng công nghệ vào hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi, 2 em Trần Đỗ Anh Tuấn (lớp 11B2) và Võ Phạm Thảo Nguyên (lớp 12C2, Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) đã sáng chế thiết bị tích hợp do nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, độ oxy hòa tan trong máu (SpO2). Sáng chế này đã đạt giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023.

(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã xuất hiện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.