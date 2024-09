Tấm lòng thầy giáo trẻ Trương Chấn Sang với thiếu nhi Gia Lai

Những món quà đầy tình yêu thương

Tại hành trình “Tôi yêu Tổ quốc” do Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp cùng Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương tổ chức ngày 31-8 tại làng Bông Phrao (xã An Phú, TP. Pleiku) với hơn 30 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình, chúng tôi ấn tượng với anh Sang bởi nụ cười tươi, khuôn mặt hiền lành.

Vượt chặng đường hơn 400km từ tỉnh Bình Dương đến TP. Pleiku, thay vì nghỉ ngơi, anh Sang nhanh chóng cùng đoàn viên, thanh niên sắp xếp bàn ghế, kiểm tra lại từng suất quà. “Vừa kết thúc buổi dạy ở trường là tôi bắt xe đò lên TP. Pleiku để tham gia hành trình này. Tôi rất vui vì có thể mang niềm vui đến cho các em thiếu nhi”-anh Sang bày tỏ.

Tại làng Bông Phrao, anh Sang trao tặng 20 suất quà (300.000 đồng/suất), 100 ba lô “tiếp sức đến trường” được trao cho 100 thiếu nhi. Sau khi tặng quà, anh Sang cùng mọi người chuẩn bị nguyên liệu để nấu 300 suất bún riêu cho các em thiếu nhi. Vừa làm, anh Sang vừa trò chuyện cùng đoàn viên, thanh niên; động viên các em thiếu nhi dân tộc thiểu số cần cố gắng hơn trong học tập.

Em H’Yưng (làng Bông Phrao) cho biết: “Em rất vui khi được nhận phần quà từ anh Sang. Nghe anh Sang kể chuyện vượt khó vươn lên, em rất khâm phục và sẽ cố gắng học tập tốt hơn trong thời gian tới”.

Ngoài làng Bông Phrao, anh Sang cùng với Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku, Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc” tại làng Têng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Các đơn vị trao tặng: 100 ba lô “tiếp sức đến trường” cho thiếu nhi vượt khó học tốt; 1 tủ sách (gồm 1.000 cuốn truyện, sách thiếu nhi) trị giá 5 triệu đồng cho Đoàn xã Tân Sơn.

Sau khi hoàn thành chương trình, anh Trương Chấn Sang đến thăm gia đình 2 anh em ruột: A Lưu và A Lui (làng Têng 2, xã Tân Sơn). Em A Lưu hiện đang học lớp 4 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, em A Lui học Trường Mầm non Hương Sen (xã Tân Sơn). Đây là trường hợp được anh Sang trao tặng căn nhà “Khăn quàng đỏ” vào tháng 7-2023. Ngôi nhà có diện tích 60m2, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, trị giá 65 triệu đồng. Số tiền này do anh Sang tự bỏ ra và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Anh Sang cho hay: Tháng 7-2023, khi nghe Thành Đoàn Pleiku thông tin về gia đình em A Lưu có hoàn cảnh khó khăn, bố em Lưu bị bệnh tim nên không thể làm việc, gánh nặng “cơm áo gạo tiền” dồn lên vai của người mẹ. Trong khi căn nhà đã xuống cấp, mái nhà bị dột, trời mưa phải lấy chậu để hứng nước. Vì thế, tôi đã kết nối nguồn lực để xây nhà tặng các em. Đến thăm lần này, thấy các em đều chăm chỉ học tập, nhà ở kiên cố, tôi rất mừng.

Anh Phạm Đắc Luận-Bí thư Đoàn xã Tân Sơn chia sẻ: Nhờ sự hỗ trợ của anh Sang, các em thiếu nhi ở làng Têng 2 được nhận những phần quà ý nghĩa. Phần quà dù lớn hay nhỏ đều được các em đón nhận bằng tất cả niềm vui. Đây cũng là động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Nghị lực vượt khó

Nhìn anh Sang lúc nào cũng vui vẻ, gần gũi, ít ai nghĩ anh Sang có một tuổi thơ đầy vất vả. Gia đình đã khó khăn, năm lớp 8, Sang mất đi người cha và anh trai. Anh Sang từng bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh suốt nhiều tháng trời. Sau khi ra viện, Sang cùng mẹ phải sống nương nhờ cửa chùa.

Vượt qua nghịch cảnh, chàng trai trẻ Trương Chấn Sang nỗ lực vươn lên trong học tập, suốt 12 năm học đều đạt học sinh giỏi, trong đó môn Tiếng Anh đạt điểm số cao. Tốt nghiệp THPT, anh Sang thi đỗ vào chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Để có tiền theo học, Sang vừa học vừa làm thêm để có cơ hội thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo dạy học.

Năm 2019, anh Sang tốt nghiệp Đại học và làm giáo viên ở nhiều trường học ở tỉnh Bình Dương. Tháng 2-2024, Sang về dạy tại Trường THCS-THPT Phan Chu Trinh (tỉnh Bình Dương). Với cách dạy đổi mới, sáng tạo cùng với cách nói chuyện thông minh, hài hước, lớp học Tiếng Anh của anh Sang luôn tạo sự thích thú cho học sinh.

Song song với việc dạy học, anh Sang tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, kết nối nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi khó khăn bởi lý do hết sức đơn giản: “Tôi từng có một tuổi thơ đầy biến cố và gian khó, nhờ sự yêu thương, động viên của mọi người mà tôi có được kết quả như ngày hôm nay. Cũng chính vì tình thương với thiếu nhi khó khăn, lúc đầu, tôi tự bỏ tiền lương để mua quà tặng các em. Dần dần, mọi người biết đến và ủng hộ kinh phí cho các chương trình do tôi tổ chức”.

Ngoài các hoạt động tình nguyện ở tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận, anh Sang dành tình cảm đặc biệt với thiếu nhi ở tỉnh Gia Lai. Từ tháng 12-2019 đến nay, anh Sang đã trao tặng 1.000 hộp sữa cho Trường THCS Lê Lợi (xã Tân Sơn); tặng 100 phần quà (trị giá 50 triệu đồng) tại Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (xã Tân Sơn); tổ chức chương trình hướng nghiệp tại 6 trường THPT, trao tặng 120 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh khó khăn ở TP. Pleiku…

Ngoài ra, anh Sang còn tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông); tặng 6 suất học bổng (300.000 đồng/suất) cho 6 học sinh khó khăn và con nuôi của Đồn Biên phòng Ia Púch.

Anh Sang tâm sự: “Do khoảng cách về địa lý, lại bận công tác chuyên môn nên tôi thường tranh thủ ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ để đến tặng quà thiếu nhi ở tỉnh Gia Lai. Những phần quà tuy giá trị không lớn, tôi mong muốn động viên, cổ vũ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Nói về những hoạt động mà anh Sang dành cho thiếu nhi TP. Pleiku, anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku chia sẻ: “Hàng năm, anh Sang cùng Thành Đoàn Pleiku tổ chức khoảng 3-4 hoạt động “tiếp sức đến trường” cho học sinh trên địa bàn TP. Pleiku; các phần quà đều được trao tặng đúng đối tượng. Tinh thần vượt khó học tốt, đam mê hoạt động tình nguyện của anh Sang được Thành Đoàn Pleiku nêu gương để thiếu nhi trên địa bàn thành phố phấn đấu học tập, noi theo”.