(GLO)- Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và chung sức của người dân, phường Tây Sơn đã được UBND thị xã An Khê công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2022. Các tiêu chí được duy trì, nâng cao sẽ tạo diện mạo đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh.

Phố phường khang trang

Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đầu năm 2023, tổ dân phố 3 đã vận động người dân đóng góp gần 19 triệu đồng, thị xã An Khê hỗ trợ hơn 60 triệu đồng để bê tông hóa hẻm 84 Nguyễn Trãi với chiều dài 60 m, rộng 3,5 m.

Chị Lê Thị Như Thảo cho hay: “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, con hẻm đã được nâng cấp, bà con đi lại thuận lợi. Sắp tới, chúng tôi trồng hoa dọc hai bên đường, đóng góp tiền lắp điện chiếu sáng, xây dựng hẻm sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Còn ông Trần Phương Bình-Tổ trưởng tổ 3 thông tin: Đến nay, 100% đường hẻm được bê tông hóa, 10 tuyến đường chính được Nhà nước đầu tư xây dựng bài bản, trong đó có đường Ngô Thì Nhậm và Quang Trung (đoạn đi qua địa bàn tổ 3) được chọn xây dựng tuyến phố văn minh.

Từ năm 2019 đến năm 2022, tổ giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa; riêng năm 2022, tổ có hơn 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hiện tổ 3 chỉ còn 5 hộ cận nghèo và 4 hộ nghèo.

Theo ông Võ Thành Kính-Tổ trưởng tổ dân phố 7, phần lớn các tuyến đường chính được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Các đường hẻm đã được bê tông hóa, người dân đóng góp tiền lắp điện chiếu sáng. Các gia đình đều thực hiện nghiêm việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia mô hình xây dựng tuyến phố văn minh, tổ dân phố không rác.

“Hiện nay, tổ dân phố đang xây dựng kế hoạch lắp hệ thống camera an ninh tại các hẻm lưu thông, trừ hẻm cụt. Theo đó, chúng tôi vận động người dân đóng góp 100 ngàn đồng/hộ để mua 6 chiếc camera. Hệ thống camera đi vào hoạt động sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”-ông Kính chia sẻ.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng đô thị văn minh”. Đồng thời, chỉ đạo ban công tác Mặt trận phối hợp cùng các tổ dân phố triển khai mô hình con đường hoa, khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp.

Ông Trình Ngọc Hiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường-cho hay: “Qua các phong trào và cuộc vận động, người dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay đóng góp kinh phí lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh tại nhà sinh hoạt cộng đồng và các tuyến đường trong khu dân cư. Các hội, đoàn thể đăng ký thực hiện “đoạn đường tự quản”; hệ thống chính trị tổ dân phố gương mẫu trong việc chăm sóc cây xanh, tích cực dọn vệ sinh các nơi công cộng. Nhờ đó, bộ mặt tổ dân phố ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Diện mạo đô thị văn minh

Phường Tây Sơn có 7 tổ dân phố, 2.540 hộ với hơn 11.750 khẩu. Toàn phường có 19 tuyến đường chính, 85 đường hẻm. Được sự quan tâm đầu tư của thị xã An Khê và huy động các nguồn lực trong dân, đến nay, 100% tuyến đường chính được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có hệ thống điện chiếu sáng; 15/19 tuyến đường được đầu tư hệ thống mương thoát nước, 10/19 tuyến lát gạch blook vỉa hè; 13/19 tuyến đường trồng cây xanh đô thị. Tất cả đường hẻm cũng được bê tông hóa, gần 76% hẻm có điện chiếu sáng.

Cùng với đó, 100% nhà văn hóa được đầu tư khang trang, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân. Các công viên công cộng của thị xã nằm trên địa bàn phường được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể lực cho người dân. Phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển.

Bên cạnh đó, phường quan tâm vận động, hỗ trợ người dân đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ; nhân rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Đến cuối năm 2022, toàn phường chỉ còn 41 hộ nghèo, chiếm 1,52%, thấp hơn bình quân chung của thị xã là 0,1% (tỷ lệ hộ nghèo thị xã 1,62%). 100% hộ dân sử dụng nước giếng, nước máy phục vụ sinh hoạt, sản xuất. 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Số hộ đăng ký tham gia dịch vụ thu gom rác thải đạt 75,64% (1.944 hộ đăng ký/2.570 hộ dân).

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lữ Văn Tâm cho biết: “Để duy trì, nâng cao các tiêu chí, thời gian tới, phường tiếp tục nhân rộng mô hình con đường hoa, tuyến phố văn minh, lắp điện chiếu sáng tại đường hẻm, lắp hệ thống loa truyền thanh thông minh. Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp vận động người dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải, sử dụng nước sạch; giải tỏa hành lang vỉa hè tạo cảnh quan thông thoáng; tuyên truyền hộ dân lắp camera an ninh nhằm tăng cường giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Phường cũng đề nghị thị xã An Khê đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước, lát gạch vỉa hè ở một số tuyến đường chính và một số hạng mục công trình thuộc thẩm quyền thị xã, góp phần xây dựng phường thêm khang trang, sạch đẹp”.