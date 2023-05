Phương Mỹ Chi gặp sự cố trong lần chuyển hướng âm nhạc sang dance-pop

MV "Vũ trụ có anh" đánh dấu việc chuyển mình từ dòng dân ca sang dance-pop của Phương Mỹ Chi bị biến mất khỏi YouTube. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã phủ nhận việc ca khúc biến mất do vấn đề bản quyền mà nguyên nhân do bị hacker tấn công.

Cụ thể, sau khi cho ra mắt MV "Vũ trụ có anh", Phương Mỹ Chi nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Từ một "cô bé dân ca", nữ ca sĩ nay đã trưởng thành hơn khi hát nhạc pop.

MV "Vũ trụ có anh" sau khi ra mắt thu gần 5 triệu lượt xem và vào top 2 trending YouTube. Trên Tiktok, bài hát trở thành trend khi không ít người dùng sử dụng các đoạn nhạc trong ca khúc để sáng tạo video.

Tuy nhiên, trong bài viết được đăng tải trên Fanpage (sở hữu 2,9 triệu lượt xem), Phương Mỹ Chi cho biết, kênh YouTube của cô bị hacker tấn công. Người này còn xóa "MV Vũ trụ có anh" của cô.

Đây là bài hát được á quân Giọng hát Việt nhí đầu tư chỉn chu và tâm huyết.

Sau đó, Phương Mỹ Chi cho hay, cô và ê kíp đã kịp thời phát hiện bất thường về việc truy cập MV không thành công.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã lập tức liên hệ đối tác xử lí.

“Do sự việc diễn ra bất ngờ vào rạng sáng và vào ngày cuối tuần khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh việc xóa MV "Vũ trụ có anh", hacker còn đăng tải thêm nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhằm mục đích xấu...”, cô viết.

Giọng ca sinh năm 2003 nói thêm, sau nỗ lực của ê kíp và sự phối hợp với đối tác, mọi chuyện đã được giải quyết. MV "Vũ trụ có anh" được khôi phục và các video với nội dung spam đã được xóa.

Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến quý khán giả, quý đối tác đã quan tâm, liên hệ thông báo sự việc lần này. "Chi xin được gửi lời xin lỗi vì đã để khán giả của mình lo lắng”, giọng ca Quê em mùa nước lũ cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, MV "Vũ trụ có anh" đã được khôi phục trên YouTube, sau khi phía Phương Mỹ Chi liên hệ đối tác để khắc phục sự cố.

MV "Vũ trụ có anh" được trình làng hồi cuối tháng 4.2023, là khởi đầu cho dự án âm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của Phương Mỹ Chi.

Ca khúc đánh dấu việc nữ ca sĩ thoát khỏi dòng nhạc bolero vốn đã quen thuộc với khán giả để thử sức với màu sắc âm nhạc mới. Nói về việc sáng tạo cho MV, Phương Mỹ Chi bày tỏ: “Tôi cảm thấy việc mình cải cách, sáng tạo nghệ thuật là không có biên giới. Nếu mình sợ sệt thì sản phẩm nào cũng giống nhau".

Có thể nói đây là sự cố trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Phương Mỹ Chi phủ nhận việc đạo nhạc, dính bản quyền khiến ca khúc bị gỡ.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu ca khúc của nữ ca sĩ bị xoá khỏi YouTube.

Trước đó, ca khúc "Hẹn em kiếp sau" vừa ra mắt chưa đầy một ngày đã bị gỡ khỏi YouTube do bị đánh bản quyền. Được biết, lí do chính là khiếu nại bản quyền từ tài khoản Lã Thị Thùy Trang - chủ nhân của ca khúc. Rất nhanh sau đó, giọng ca trẻ lập tức có bài trên trang cá nhân chia sẻ về lí do sản phẩm gặp sự cố về bản quyền.

Hóa ra, Phương Mỹ Chi và ê kíp đã nhầm trong quá trình xin sử dụng ca khúc. Ca khúc được xin phép có tên trùng với bản gốc của nhạc sĩ Lã Thị Thùy Trang lại thuộc về Ưng Đại Vệ. Cụ thể, ê kíp của nữ ca sĩ đã tiến hành liên hệ với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để đóng phí, xin sử dụng các ca khúc.

Phía VCPMC đã cấp phép cho ca khúc trong dự án, ca khúc còn lại được ê kíp Phương Mỹ Chi liên hệ thông qua đơn vị khác. Nhưng không may, trong lúc cấp phép, VCPMC đã nhầm sang một ca khúc khác cùng tên của Ưng Đại Vệ.