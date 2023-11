Nơi nào của Việt Nam vào top điểm đến tuyệt vời nhất thế giới?

Tờ báo nổi tiếng của Úc có tên The Sydney Morning Herald nhận định bò nướng lá lốt ở Việt Nam là một trong những món ăn ngon nhất thế giới.

Dưới đây là danh sách một số điểm đến an toàn và thú vị dành cho người đi du lịch tự túc với mong muốn tiết kiệm chi phí.

Marriott International, Inc. vừa công bố ký kết thỏa thuận quản lý ba khu nghỉ dưỡng sang trọng mới tại Việt Nam.

Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, với khí hậu quanh năm mát mẻ và phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ, Măng Đen được mệnh danh là 'Đà Lạt thứ hai' của Tây Nguyên, vùng đất 'bảy hồ, ba thác.'

Four Seasons The Nam Hai, Hội An được xếp hạng thứ 7 trong số các Khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á theo Giải thưởng Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2023.