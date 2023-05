Tin liên quan Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

Trên các tuyến đường của TP. Pleiku và các địa phương, mọi người thường chứng kiến hình ảnh những xe bồn bơm bê tông tươi vươn vòi qua những đường dây điện cao-hạ áp để bơm bê tông cho những công trình xây dựng dân dụng.

Khi thực hiện bơm bê tông, vòi bơm của xe rất dễ vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp, không chỉ gây mất an toàn cho lưới điện mà còn có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Huỳnh Văn Hóa-Đội trưởng Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp (Điện lực Pleiku) cho biết: Nhiều năm qua, Công ty Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, phát hiện và cảnh báo các đơn vị cung cấp dịch vụ bê tông tươi phải thực hiện các biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang lưới điện.

Theo quy định, để bảo đảm an toàn về điện khi bơm bê tông tươi có liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, các đơn vị cung cấp dịch vụ phun bê tông tươi cần cử người có chuyên môn về điện giám sát an toàn điện trong suốt quá trình thực hiện công việc, phải nối đất khung gầm xe. Cùng với đó, khoảng cách an toàn điện từ tất cả các bộ phận của xe bơm bê tông tươi đến đường dây điện không được nhỏ hơn 2 m đối với đường dây điện có cấp điện áp 22 kV và 4 m đối với đường dây điện có cấp điện áp 35 kV.

“Thành phố Pleiku có mật độ dân cư tập trung đông, các công trình xây dựng ngày càng nhiều. Để đảm bảo an toàn điện, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã phát hiện nhiều xe ô tô bơm bê tông vi phạm khoảng cách với đường dây như khu vực đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Hai Bà Trưng... Điện lực Pleiku đã gửi thông báo hướng dẫn thực hiện đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang lưới điện đến doanh nghiệp bê tông”-ông Hóa thông tin.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp như: thông tin đến chủ phương tiện các quy định về hành lang an toàn lưới điện để khuyến cáo cho nhân viên triển khai khi thực hiện; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, gửi thông báo kịp thời các trường hợp xe bê tông, xe múc, xe ben… khi thi công có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn điện.

Đồng thời, các Điện lực trực thuộc cử cán bộ xuống để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện, giải thích để người dân hiểu những hậu quả khôn lường khi vi phạm khoảng cách, gây phóng điện sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người và phương tiện thi công, sự cố lưới điện ảnh hưởng đến việc cấp điện liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh của hoạt khách hàng trên diện rộng.

Anh Nguyễn Văn Minh (250 Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho hay: “Khi xây nhà, tôi cũng có sử dụng dịch vụ bê tông tươi. Ý thức được nguy cơ mất an toàn điện khi các xe bồn vươn vòi lên cao sẽ dễ chạm vào đường dây điện nên tôi nhắc nhở lái xe phải hết sức cẩn thận lúc vươn vòi bơm bê tông vào công trình”.

Tuy nhiên, theo ông Hóa, khi nhân viên Điện lực đến nhắc nhở việc giữ an toàn hành lang lưới điện, một số nhân viên vận hành xe bồn bơm bê tông đã không có thái độ hợp tác. “Việc chưa vi phạm, chưa gây ra sự cố sẽ không thể sử dụng được các chế tài xử lý. Cùng với đó, ý thức của các nhân viên vận hành xe còn hạn chế nên việc tuyên truyền, thông báo gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Gia Lai chưa xảy ra sự cố nào, nhưng nguy cơ vẫn trước mắt. Để không xảy ra các vụ tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng phối hợp với đơn vị tuyên truyền để các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn nâng cao ý thức, đồng thời xử lý nghiêm, kiên quyết ngăn ngừa tình trạng mất an toàn lưới điện do xe bơm bê tông gây ra”-ông Hóa nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Gia Lai, trong năm 2022, trên lưới điện của các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xảy ra 79 vụ tai nạn điện do người dân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp làm 30 người chết, 65 người bị thương. Một trong những nguyên nhân gây tai nạn là do các xe bơm bê tông thi công xây dựng công trình làm đứt dây điện gây giật điện.