Ngắm pháo hoa hàng đêm từ bàn ăn - trải nghiệm đặc quyền tại Da Nang Downtown

Chính thức đổi nhận diện từ Công viên Châu Á và ra mắt từ tháng 6, “quận giải trí mới” Da Nang Downtown đang trở thành tụ điểm vui chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực sầm uất bậc nhất thành phố sông Hàn về đêm.

Bên cạnh việc thưởng thức các show trình diễn nghệ thuật độc đáo lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng như Awaken River, Rối Việt, Symphony of River… du khách tới Da Nang Downtown còn vui quên lối về tại chợ đêm Vui Phết hay thưởng thức bữa tối tinh tế với thực đơn nhiều món ngon khó cưỡng tại nhà hàng Panda ngay bên sông Hàn.

Mỹ vị nhân gian bên sông Hàn

Tọa lạc tại vị trí “vàng” của Da Nang Downtown, bên trong chợ đêm Vui Phết và bên sông Hàn, nơi diễn ra show diễn nghệ thuật đa trải nghiệm “Symphony of River - Bản giao hưởng bên sông”, nhà hàng Panda là điểm nhấn ẩm thực tại đây, với không gian rộng rãi gồm khu vực ăn uống cả trong nhà và ngoài trời, có thể phục vụ gần 1.000 khách cùng lúc. Nhà hàng mở cửa trong hai khung giờ từ 18 - 20 giờ và 20 - 22 giờ mỗi ngày. Panda là lựa chọn hoàn hảo cho người dân và du khách để tách mình khỏi những bận rộn thường nhật, thưởng thức bữa tối lãng mạn bên sông và tận hưởng nhịp sống thư thả, yên bình của Đà Nẵng về đêm.

Thực đơn set menu được đo ni đóng giày để thực khách có thể được tận hưởng những món ăn gắn với Đà thành và làm nên phong vị của mảnh đất này. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những món ngon nổi tiếng của ba miền được chọn lựa đưa vào thực đơn dạng A la Carte của Panda, để du khách đến đây có thể du ngoạn khắp Việt Nam qua những món ăn, ở một không gian có khoảng view đẹp bậc nhất thành phố sông Hàn.

Còn nếu du khách đoàn lớn có nhu cầu, Panda cũng sẽ phục vụ tiệc buffet với hàng chục món ăn “mỹ vị nhân gian” được tuyển chọn từ tinh hoa ẩm thực châu Á, gồm buffet đặc sản và buffet món nướng với các nguyên liệu địa phương tươi ngon, phong phú, với giá chỉ từ 250.000 đồng/ người lớn và từ 160.000 đồng/ trẻ em (khách đoàn cần báo số lượng và đặt trước). Đặc biệt, từ 8.7 - 31.10, nhà hàng Panda áp dụng chương trình tặng vé Show Rối Việt dành cho mọi du khách dùng bữa với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên.

View pháo hoa đặc quyền

Không chỉ có ẩm thực phong phú, nhà hàng Panda còn là điểm check-in vô cùng lãng mạn, với tầm view sông Hàn đắc địa. Từ vị trí này, du khách có thể ngắm nhìn vòng quay Sun Wheel - top 10 vòng quay lớn nhất thế giới và đặc biệt, vừa thưởng thức bữa tối, vừa chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn hàng đêm với view nhìn ra cầu Trần Thị Lý không thể đẹp hơn.

Với những hiệu ứng pháo hoa được tuyển chọn vô cùng đặc sắc, trình diễn tầm cao và từ Jetski và Flyboards biểu diễn trên sông, thực khách tại nhà hàng Panda sẽ có những khoảnh khắc thượng đế đúng nghĩa, vừa thưởng thức bữa tối, vừa chiêm ngưỡng các chùm pháo liên hoàn, có biểu tượng trái tim, mặt cười, hình ngôi sao, đến những bông pháo tầm cao bung nở rực rỡ trên nền trời đêm. Chỉ tại Panda, du khách mới có thể vừa cụng ly bia tươi Sun Kraft Beer hương vị đặc biệt sản xuất tại Bà Nà Hills, vừa chiêm ngưỡng pháo hoa và ghi lại những bức ảnh check-in đặc biệt với những tuyệt phẩm ánh sáng trên sông.

“Đối với gia đình tôi thì đây là trải nghiệm quá hời, khi vừa được ăn ngon, vừa được ngắm màn trình diễn pháo hoa rất đặc sắc. Ngồi sát bờ sông, cảm giác những chùm pháo trở nên khổng lồ hơn, rất đã mắt. Phần trình diễn pháo hoa cũng có nhiều hiệu ứng bất ngờ mà tôi chưa từng xem được ở đâu, khiến nhiều lần phải cụng bia luôn với bạn bè vì quá phấn khích”, anh Tuấn Anh, du khách từ Hà Nội chia sẻ.

Phần trình diễn pháo hoa nghệ thuật mà du khách có thể chiêm ngưỡng từ nhà hàng Panda thuộc show diễn Symphony of River - Bản giao hưởng bên sông diễn ra vào 20h30 mỗi ngày tại Da Nang Downtown. Với ý tưởng mang những “bản giao hưởng” vượt ra khỏi ranh giới của khán phòng hòa nhạc, Symphony of River chiêu đãi du khách một buổi hòa nhạc đa trải nghiệm độc đáo tại sân khấu ngoài trời có sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi bên sông Hàn. “Symphony of River” được trình diễn tại sân khấu trên mặt nước, quy tụ gần 100 diễn viên nghệ sĩ quốc tế trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật như ballet, hiphop, múa đương đại, malambo...

Điểm nhấn đặc biệt làm nên ấn tượng và cá tính của show là những vũ điệu điêu luyện trên không và trên mặt nước của hơn 20 vận động viên vô địch Jetski và Flyboards thế giới từ H2O - nhà sản xuất lừng danh từng góp mặt trong các siêu phẩm điện ảnh Hollywood như James Bond, Mission Impossible…

Những màn pháo hoa rực rỡ của “Symphony of River” cũng sẽ kéo dài mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024, để du khách suốt một mùa hè ngày nào cũng được chứng kiến bản hòa ca ánh sáng trên sông, đã thành phố sông Hàn trở thành tâm điểm du lịch trên cả nước mùa hè này đúng với tên gọi “thủ phủ pháo hoa của Việt Nam”.