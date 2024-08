Nam sinh một tay 'vẽ' cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu gây sốt mạng

(GLO)- Sau kỳ nghỉ hè dài ngày, đa số các bạn học sinh đã quen với nhịp sống mới, chơi nhiều hơn, bỏ dần thói quen học bài dẫn đến những lỗ hổng kiến thức do bị “lãng quên”… Do đó, học sinh cần chuẩn bị gì để bước vào năm học mới một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Ngày 4/8, các sơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TPHCM đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia chuyển đổi số” trong khuôn khổ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 do Trung ương Đoàn phát động.

(GLO)- Ba học sinh lớp 10 tại Hà Nội được lựa chọn từ cuộc thi “Những điều tự hào về thành phố của tôi” (The pride of my town) dành cho học sinh trung học sẽ tham dự Festival Nhiếp ảnh Quốc tế tại Nhật Bản từ ngày 19 đến 25-8.