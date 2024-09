Chiều 9/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm 9/9 đến ngày 10/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa 70-150 mm, có nơi trên 350 mm.