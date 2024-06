Lịch thi đấu EURO 2024 hôm nay: Loạt đấu không khoan nhượng

Croatia không còn đường lùi

Bị đánh bại trong trận mở màn, Croatia và Albania sẽ đặt mục tiêu tiếp tục tranh một suất vào vòng 16 đội. Croatia khởi đầu với thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha, không thể ghi bàn dù tung ra đến 16 cú sút. Croatia phải cố gắng đánh bại Albania bởi trận cuối họ sẽ gặp đội tuyển Ý. Sau khởi đầu không tốt, HLV Zlatko Dalic có thể thực hiện một số thay đổi đội hình ra sân của Croatia ở cuộc đối đầu Albania, trong đó trung vệ ngôi sao Josko Gvardiol nhiều khả năng sẽ trở lại. Cũng có ý kiến cho rằng trụ cột Marcelo Brozovic có thể ngồi dự bị, tạo cơ hội cho Luka Sucic hoặc Mario Pasalic tạo ra bước đột phá ở hàng tiền vệ dưới sự chỉ huy của Luka Modric.

Trong khi Croatia quá quen thuộc với VCK EURO thì Albania mới lần thứ 2 góp mặt kể từ khi giành được độc lập. Họ đã thua Ý 1-2 ở trận ra quân và đó là trận thua đầu tiên kể từ tháng 3.2023 của họ, chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại. Lá thăm chia bảng đã không ủng hộ nên họ phải rất nỗ lực để tránh bị loại sớm. Ngay cả khi giành được 1 điểm trước Croatia, Albania vẫn gặp khó do sẽ phải đụng độ Tây Ban Nha ở lượt cuối bảng B. Tin xấu cho Albania khi tiền đạo Jasir Asani gặp vấn đề về mắt cá chân và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Vì vậy, HLV Sylvinho sẽ đặt kỳ vọng vào Rey Manaj hoặc Armando Broja (CLB Chelsea) trong khâu ghi bàn.

Scotland không muốn chia tay sớm

Chịu thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay tại VCK EURO, Scotland phải tìm cách vực dậy ở trận đấu với Thụy Sĩ tại lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.6 (giờ VN). Sau khi đoàn quân của HLV Steve Clarke thất bại 1-5 trước chủ nhà Đức, đối thủ của họ lại khởi đầu ấn tượng bằng cách đánh bại Hungary 3-1.

Scotland sẽ bị loại khỏi tốp 2 trong cuộc đua tranh vé vào vòng 16 đội nếu thất bại lần này. Tất nhiên, vị trí thứ 3 vẫn có thể đủ để đưa Scotland đi tiếp, nhưng nhìn vào thành tích gần đây thì khả năng đó khó thành hiện thực. Scotland hiện chỉ có 1 chiến thắng sau 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường, chưa kể việc Porteous bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Đức.

Trong khi đó, đội tuyển Thụy Sĩ đang có nhiều lợi thế hơn trong cuộc tranh vé đi tiếp sau chiến thắng trận ra quân. Tuy nhiên, HLV Murat Yakin vẫn chưa thể an tâm do các học trò mắc quá nhiều sai sót trong hiệp 2 trận gặp Hungary. Embolo và đồng đội đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Scotland để an tâm khi gặp chủ nhà Đức ở lượt cuối. Chỉ thua 1 trong 15 trận gần đây đã mang lại cho Rossocrociati sự tự tin để bước vào cuộc đụng độ với Scotland, đội mà họ chưa đối đầu kể từ chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu năm 2006. Một tin vui nữa cho những người hâm mộ Thụy Sĩ là tiền vệ trụ cột Denis Zakaria có thể trở lại sau chấn thương.