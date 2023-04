Lan tỏa yêu thương qua “Ngày làm việc tốt”

Là thành viên thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, hàng năm, nhóm từ thiện Fly To Sky đều có các hoạt động hưởng ứng “Ngày làm việc tốt”. Năm nay, nhóm tiến hành trao tặng “Thư viện Bồ câu trắng” cho Trường Tiểu học-THCS số 1 Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Chương trình có sự phối hợp của Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Chư Păh và sự đồng hành của Cộng đồng người hâm mộ Uno Santa Việt Nam-S Team.

Ngày 16-4, nhóm từ thiện Fly To Sky bắt tay trang trí thư viện với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, sắp xếp đầu mục sách để học sinh dễ tra cứu. Đồng thời, nhóm trao tặng 550 cuốn sách, truyện thiếu nhi cho nhà trường. Sách được nhóm vận động từ các nhà sách, Mạnh Thường Quân và chương trình “Đổi sách lấy cây”.

Tiếp nhận tủ sách, thầy Hoàng Văn Tùng-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” rất có ý nghĩa, bổ sung đầu sách và giúp thư viện của trường đẹp hơn. Các em học sinh rất hào hứng và đến thư viện nhiều hơn.

Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” được nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai từ năm 2019 đến nay với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, tạo thói quen đọc sách cho thiếu nhi vùng khó; góp phần nâng cao chất lượng, số lượng đầu sách của các thư viện.

Anh Lê Văn Phúc-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky-tâm sự: “Thư viện Bồ câu trắng” là dự án thuộc lĩnh vực hỗ trợ giáo dục và phát triển văn hóa đọc cộng đồng. Những năm qua, nhóm đã trao tặng 20 thư viện, tủ sách cho các trường học vùng khó và cơ sở bảo trợ xã hội. Với việc trao tặng thư viện trong “Ngày làm việc tốt”, nhóm mong muốn lan tỏa thông điệp “Bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào thì mọi người đều có thể làm việc tốt”.

Trong “Ngày làm việc tốt”, CLB Tấm lòng vàng An Khê thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia cũng trao tặng 25 túi an sinh (mỗi túi trị giá 600 ngàn đồng) cho trẻ em mồ côi ở huyện Đak Pơ. Kinh phí quà tặng do các tình nguyện viên trong CLB đóng góp và kêu gọi sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân.

Không chỉ trong ngày 16-4, CLB đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng trong tháng 4-2023 như: tặng bữa cơm dinh dưỡng và quà bánh cho 100 thiếu nhi làng Bút (xã An Thành, huyện Đak Pơ); tặng 18 suất quà cho hộ nghèo và trẻ em xã Kông Yang (huyện Kông Chro); phát cháo, bánh mì, sữa cho 100 bệnh nhân ở Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ...

Ngày làm việc tốt (Good Deeds Day) là hoạt động thường niên hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp. Phong trào này được khởi nguồn ở Israel năm 2007 bởi nữ thương nhân, nhà từ thiện Shari Arison. Tại Việt Nam, “Ngày làm việc tốt” được khởi xướng và thực hiện thường niên bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia từ năm 2017 với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm mục đích trao niềm vui, hạnh phúc cho mọi người và hướng tới những giá trị tích cực.

Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm CLB Tấm lòng vàng An Khê-cho hay: “Hàng tháng, CLB đều đặn tổ chức các hoạt động hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi thấy hạnh phúc vì có thể mang niềm vui, sẻ chia khó khăn với mọi người. Việc làm tốt thì cần được nhân rộng mỗi ngày, để tất cả các ngày trong năm đều là “Ngày làm việc tốt”.

Hưởng ứng “Ngày làm việc tốt”, CLB Thiện nguyện Kbang kết nối với các Mạnh Thường Quân, phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương” tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne. Năm học 2022-2023, toàn trường có 254 học sinh, 99% là người dân tộc thiểu số. Trước khi tổ chức chương trình, CLB đã khảo sát để nắm bắt tình hình cũng như nhu cầu của nhà trường. 100 chiếc chăn ấm, 1.200 quyển vở và 260 cây bút bi được trao tặng cho học sinh của trường.

Anh Trần Văn Ưng-Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Kbang-bày tỏ: “Quà tặng không lớn nhưng các em vui vẻ đón nhận. Thông qua hoạt động này, CLB mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với nhà trường, lan tỏa những việc làm tốt trong cộng đồng”.

Không chỉ hưởng ứng “Ngày làm việc tốt”, hàng tháng, các CLB, đội, nhóm tình nguyện đều tổ chức hoạt động hướng về cộng đồng. Bằng những việc làm cụ thể, các tình nguyện viên đã góp phần nuôi dưỡng và lan tỏa lòng nhân ái của mỗi người đến với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.