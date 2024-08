Hoa hậu Xuân Hạnh về quê Ninh Bình thực hiện hình hiệu Vietnam Road to Miss Cosmo 2024; Anh trai “Say Hi” concert 2024 diễn ra vào 28-9; Đội Hương Ly giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên của The Next Gentleman 2024.