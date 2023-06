Hội thi năm nay quy tụ gần 500 vận động viên (VĐV) của 13 tỉnh có người DTTS sinh sống ở khu vực phía Nam gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Lâm Đồng, Đak Nông, Đak Lak, Kon Tum và chủ nhà Gia Lai. So với Hội thi lần thứ XII tổ chức ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, giải lần này có thêm đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia. Hội thi có sự góp mặt của 25 dân tộc anh em như: Jrai, Bahnar, Ê Đê, Chăm, Cơ Tu, Xê Đăng, Ca Dong, Tày, Mường, Chơ Ro…

Với sự hội tụ đông đảo các dân tộc, hội thi mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả một giải đấu thể thao đơn thuần. Đây là sự kiện tôn vinh giá trị truyền thống cũng như thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Một trong những điểm nhấn thể hiện điều đó chính là lễ khai mạc long trọng và hoành tráng. Thay vì tổ chức ở nhà thi đấu như những sự kiện thể thao khác, lễ khai mạc hội thi được diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) với nhiều nội dung ý nghĩa như: đại biểu và các đoàn VĐV dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, dâng hương tại nơi thờ Bác; trình diễn cồng chiêng; rước cờ Tổ quốc, rước ảnh Bác Hồ, diễu hành của các đoàn VĐV tham gia hội thi…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban tổ chức hội thi-nhấn mạnh: “Hội thi được khai mạc ở một nơi rất ý nghĩa là Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi có Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Công trình này được ví như trái tim của tinh thần đoàn kết các dân tộc tại Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung”.

Với tinh thần ngày hội, các đoàn VĐV đã sôi nổi so tài, giao lưu học hỏi lẫn nhau, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình với các dân tộc anh em. Ông Nguyễn Liên Phương-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi-cho hay: “Đây không chỉ là một ngày hội giao lưu thể thao mà hơn cả là giao lưu về văn hóa giữa các dân tộc, giúp họ ngày càng đoàn kết hơn. Tỉnh Quảng Ngãi rất chú trọng bảo tồn, phát triển các môn thể thao DTTS. Chúng tôi xem hội thi là sự kiện lớn và đã chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng để tranh tài với các đơn vị bạn”.

Hội thi nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của các dân tộc khi mà nhiều môn thi đấu là các trò chơi dân gian truyền thống được nâng cấp lên như bắn nỏ, đẩy gậy, cà kheo, kéo co. Tại hội thi, các VĐV tham gia so tài ở 7 môn gồm: việt dã, bóng đá nam, bóng chuyền nam-nữ, bắn nỏ-ná, cà kheo, đẩy gậy và kéo co. Một số môn thể thao ít nhiều mai một trong cộng đồng các dân tộc, song qua các lần tổ chức hội thi đã dần “hồi sinh”.

Chị Đào Thị Tuyền (dân tộc Chơ Ro, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chia sẻ: “Cũng như nhiều dân tộc khác, người Chơ Ro cũng chơi cà kheo. Sau này, do không được duy trì thường xuyên nên ít người biết đi và biết làm cà kheo. Nhờ hội thi thể thao các DTTS mà chúng tôi quay lại tập luyện và tham gia thi đấu. Các em nhỏ trong làng thấy vậy cũng thích thú học theo. Giờ người Chơ Ro có nhiều thanh-thiếu niên tập chạy cà kheo và chạy rất nhanh. Hội thi còn tạo cơ hội để chúng tôi gặp gỡ, tìm hiểu về các dân tộc khác. Chúng tôi tìm thấy nhiều điểm chung trong văn hóa của nhau và cả sự độc đáo, thú vị riêng mà nếu không tham gia hội thi thì sẽ không biết được”.

Với tính chất giao lưu, học hỏi song các đoàn VĐV cũng thể hiện quyết tâm cao để giành thành tích về cho đơn vị mình. Do đó, các cuộc tranh tài tại hội thi đã diễn ra rất quyết liệt, hấp dẫn. Không ít bất ngờ thú vị đã được tạo ra từ các đoàn vốn không được đánh giá cao. Ví dụ như đoàn Kon Tum đã có sự bứt phá mạnh mẽ ở môn đẩy gậy vốn là thế mạnh của đoàn Đak Lak. Các VĐV Đak Lak không chỉ nắm giữ vị trí số 1 môn đẩy gậy tại khu vực phía Nam mà ở Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc hay Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, họ cũng luôn là ứng viên đáng gờm trong cuộc đua vô địch.

Tuy vậy, ở hội thi năm nay, đoàn Kon Tum đã làm nên bất ngờ khi giành đến 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc ở môn đẩy gậy, vượt qua đoàn Đak Lak với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Cũng ở môn thi này, đoàn Bình Phước xuất sắc giành được 3 tấm huy chương vàng. Trong khi đó, do có sự thay đổi lớn về lực lượng nên đoàn chủ nhà Gia Lai đã gây thất vọng khi chỉ giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Ở môn bóng chuyền nam, đoàn Đak Lak đã giữ vững thành tích vô địch này trong nhiều kỳ tổ chức hội thi. Năm nay, họ tiếp tục khởi đầu với khí thế hừng hực và giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 trước đội Kon Tum. Ở trận đấu quyết định với đội Đak Nông, các VĐV Đak Lak cũng đã có chiến thắng nhẹ nhàng ngay trong set đầu. Tuy nhiên, ưu thế đó đã không được duy trì khi đội Đak Nông có sự vùng lên mạnh mẽ. Kết quả, đội Đak Lak đã để thua ngược với tỷ số 1-2. Cùng với thắng lợi 2-0 trước Gia Lai và 2-1 trước Kon Tum, đội Đak Nông đã bước lên ngôi vô địch môn bóng chuyền một cách đầy thuyết phục.

Trong khi đó, đây là kỳ hội thi mà các VĐV Gia Lai gây ấn tượng mạnh ở môn cà kheo. Ở các hội thi trước, đây cũng là môn thế mạnh của thể thao Gia Lai nhưng chưa thực sự vượt trội so với các đối thủ. Còn ở hội thi được tổ chức trên sân nhà, các VĐV Gia Lai đã thi đấu đầy nỗ lực để giành 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong tổng số 8 nội dung đăng ký. Trong đó, VĐV Rơ Châm Dác giành 2 huy chương vàng ở cự ly 100 m và 300 m nữ với phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng, luôn bỏ xa đối thủ của mình khi về đích.

Các VĐV bắn nỏ-ná của đoàn Gia Lai cũng tạo ấn tượng nhất định tại hội thi khi giành được 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. 2 tấm huy chương vàng thuộc về VĐV Ksor Lok ở nội dung bắn nỏ cá nhân nam tư thế quỳ và H’Thuên ở nội dung bắn ná cá nhân nữ tư thế quỳ. Ở môn thi này, các VĐV Đak Lak đã thi đấu xuất sắc và giành được 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; đứng trên đoàn Bình Định với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.