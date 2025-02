Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát Giao thông hướng về người nghèo

(GLO)- Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở nhằm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Những năm qua, Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát Giao thông (CSGT) không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà còn phát huy vai trò sáng tạo, tình nguyện và đi đầu trong nhiều lĩnh vực công tác.

Hàng năm, Hội Phụ nữ cơ sở CSGT vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đặc biệt, Hội chú trọng rèn luyện hội viên để giúp họ trưởng thành, nâng cao nhận thức và hành động trong công tác và chiến đấu, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng về cơ sở để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo đó, năm 2024, Hội tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân yêu thương” tại xã Ia Trốk (huyện Ia Pa), xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) và trao hơn 140 suất quà Tết với tổng trị giá hơn 75 triệu đồng cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Hội còn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao 200 suất quà cho các gia đình khó khăn tại xã Ia Phí (huyện Chư Păh), xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) và phường Chi Lăng (TP. Pleiku).

Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tặng quà cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Anh Hùng Núp, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện (ảnh đơn vị cung cấp).

Bên cạnh đó, Hội còn trao tặng 560 suất quà cùng quần áo, tập sách cho 1.000 học sinh trong chương trình “Trao áo ấm-Gửi yêu thương”; tặng 667 suất quà, 2 chiếc xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học Nay Der (xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Ngoài ra, Hội còn trao 109 suất quà với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương binh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Với đặc thù công tác của mình, Hội Phụ nữ cơ sở CSGT tích cực tham gia các chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm tại các địa phương. Hội phối hợp tổ chức chương trình “Vì nụ cười ngày mai”, trao mũ bảo hiểm và quà cho hơn 2.100 học sinh tại TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Păh, Chư Sê. Ngoài ra, Hội cũng tổ chức các buổi tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên.

Ngoài các hoạt động trên, Hội tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các mô hình như: “Mẹ đỡ đầu”, “Công sở xanh-sạch-đẹp”, “Hũ gạo tiết kiệm”. Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội đã tổ chức chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương” và trao 30 suất quà trị giá 12 triệu đồng cho các gia đình khó khăn và người bị bệnh phong tại làng Bi Giông (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa).

Đồng thời, tổ chức chương trình “Mừng Đảng, mừng xuân-Tết sum vầy” và tặng quà cho 100 người mù trên địa bàn huyện Chư Prông trị giá hơn 50 triệu đồng.

Hội Phụ nữ cơ sở CSGT tỉnh Gia Lai trao quà cho các gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: ĐVCC

Là một trong những gia đình khó khăn nhận được sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ cơ sở CSGT, chị Bùi Thị Thắm (54 Nguyễn Biểu, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chia sẻ: Chồng chị là chiến sĩ Công an đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vào năm 2022. Một mình chị nuôi 2 con nhỏ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Phụ nữ cơ sở CSGT đã quyết định nhận nuôi 2 con của chị từ tháng 9-2022 đến nay.

“Mỗi dịp đầu năm học hay vào các ngày lễ, Tết, Hội Phụ nữ cơ sở CSGT đều đến thăm hỏi và gửi những món quà đầy tình cảm cho gia đình. Ngoài ra, các chị cũng thường xuyên đến thăm và trò chuyện, tạo cho các cháu cảm giác ấm áp, gần gũi. Những hoạt động này rất ý nghĩa, thể hiện tình đồng chí, đồng đội gắn bó. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp các cháu có thêm động lực để học tập”-chị Thắm tâm sự.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Bích Diệp-Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở CSGT-cho biết: Hội có 6 hội viên. Thời gian qua, các chị đều tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng của các hội viên, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống.