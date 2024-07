Gia Lai: 518 suất sữa dinh dưỡng cho người cao tuổi

Theo đó, chương trình trao tặng 518 suất sữa dinh dưỡng nước và bột dành cho người cao tuổi (trị giá 805.000 đồng/suất) cho 518 cho người cao tuổi dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Trong đó, có 262 cụ ở các xã Tân Sơn, Biển Hồ, Trà Đa, An Phú (TP. Pleiku), 182 cụ ở xã Ia Kly (huyện Chư Prông) và 74 cụ xã Tú An (thị xã An Khê). Tổng trị giá trên 416,5 triệu đồng do Quỹ Phát triển tài năng Việt và Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam đồng tài trợ.