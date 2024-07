Đinh Klơng: Tận tụy vì bình yên buôn làng

(GLO)- Hơn 12 năm làm Công an viên thôn 5 (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), anh Đinh Klơng luôn tận tụy với công việc được giao, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm bình yên cho buôn làng.

Năm 2012, anh Đinh Klơng được chính quyền địa phương giao nhiệm vụ làm Công an viên thôn 5. Với vai trò của mình, anh thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, anh chủ động nắm tình hình trong thôn để kịp thời phối hợp cùng Công an xã, huyện xử lý khi có tình huống xảy ra.

Mới đây, anh hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an tỉnh và huyện điều tra, bắt giữ đối tượng Đinh I Ô (SN 1989, trú tại làng Brưl, xã Chơ Long, huyện Kông Chro) có hành vi hiếp dâm, giết người.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 20-3, sau chầu nhậu, Đinh I Ô đi bộ đến khu vực rẫy mì thuộc thôn 5 (xã Pờ Tó) thì thấy chị Đ.A. (46 tuổi) đang đứng tại chòi rẫy của gia đình. Lúc này, Đinh I Ô nảy sinh ý định hiếp dâm chị A. nên đã nhặt chiếc thớt gỗ đánh vào đầu đe dọa rồi cưỡng bức nạn nhân. Vì quá sợ hãi, chị A. chạy ra khỏi chòi rẫy la lớn. Đinh I Ô liền đuổi theo và dùng thớt đánh nhiều cái vào đầu rồi dùng dây thừng thắt cổ làm chị A. tử vong.

“Ngay sau khi nắm thông tin về vụ trọng án xảy ra trên địa bàn thôn 5, tôi đã xuống bảo vệ hiện trường và điện báo cho Công an xã. Sau đó, tôi đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an để điều tra, truy xét đối tượng gây án. Đến 12 giờ ngày 3-4, lực lượng Công an đã bắt giữ Đinh I Ô khi đang lẩn trốn tại khu vực ngã ba Cây Xoài thuộc phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa”-anh Klơng nhớ lại.

Thôn 5 có 287 hộ với 1.147 khẩu, phần lớn là người Bahnar. Do nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế nên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. “Để ngăn chặn tình trạng này, tôi đã phối hợp với cán bộ thôn tiến hành rà soát các trường hợp vi phạm để gọi hỏi răn đe, giáo dục. Đối với các trường hợp chưa có giấy phép lái xe, tôi vận động họ đi học. Nhờ tích cực tuyên truyền, nhắc nhở nên tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đã giảm rõ rệt”-anh Klơng cho hay.

Ngoài ra, anh Klơng đã chủ động tham mưu giúp chính quyền địa phương, Công an xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia hòa giải những vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Từ năm 2023 đến nay, anh đã cung cấp cho lực lượng Công an 3 tin báo liên quan đến an ninh trật tự; vận động, thu hồi 10 khẩu súng tự chế; tham gia hòa giải thành 6 vụ mâu thuẫn trong dân. Mới đây, anh vận động người dân trong làng quyên góp kinh phí để lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng trục đường trong thôn vào buổi tối.

Ông Đinh Gvưnh-Trưởng thôn 5-cho hay: Anh Klơng là Công an viên tận tâm, hết lòng vì công việc. Anh luôn có mặt khi nhận được thông tin trong thôn xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự hay có gia đình nào phát sinh mâu thuẫn, bất hòa để kịp thời xử lý. Năm 2022, anh Klơng được Chủ tịch UBND huyện Ia Pa tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Bùi Văn Duy-Trưởng Công an xã Pờ Tó-thông tin: Trong quá trình công tác, anh Klơng luôn tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Mới đây, liên quan đến vụ trọng án hiếp dâm, giết người xảy ra tại thôn 5 (xã Pờ Tó), anh đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an rà soát, truy tìm đối tượng gây án.

Nhờ sự tích cực trong công việc, anh đã góp phần giúp lực lượng Công an điều tra, xác định và bắt giữ đối tượng. Công an xã đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng Công an viên Đinh Klơng về thành tích này.