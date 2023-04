Nữ diễn viên Hồng Đào đang gây chú ý với khán giả Việt Nam khi bất ngờ xuất hiện trong tập 8 series phim "Beef" (tạm dịch: Bất hòa), do nhà sản xuất A24 thực hiện, phát sóng trên nền tảng Netflix.

Sau khi ra mắt ngày 6/4, hiện series này đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách nhất Netflix toàn cầu, tính ở tuần thứ 15 của năm 2023 (từ 10/4 đến 16/4). Số liệu do trang thống kê FlixPatrol.com cung cấp. Phim đạt số điểm cao trên các trang đánh giá: 8.4 điểm với 12.000 lượt bình chọn trên IMDb; 99% điểm "cà chua tươi" từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes.

"Beef" thuộc thể loại hài kịch đen và cũng là phim tâm lý xã hội, xoay quanh cuộc sống của những người châu Á nhập cư tại Mỹ, với hai nhân vật chính là Amy Lau (Ali Wong thủ vai) - một nhân vật gốc Trung Quốc và Danny Cho (Steven Yeun) - gốc Hàn Quốc. Một người sống cuộc sống thượng lưu, người còn lại thuộc tầng lớp trung lưu, song cả hai đều bộc lộ những chấn thương nhất định về tinh thần. Điều này gây ảnh hưởng sâu sắc lên cuộc sống hiện tại của họ, với một nguyên nhân lớn, sâu xa bắt nguồn từ gia đình và những kỳ vọng điển hình trong một gia đình Á châu.

Hồng Đào đóng vai mẹ của Amy Lau. Theo phần danh đề, tên nhân vật của bà là Hang Trinh Lau, vợ của ông Bruce Lau (Kevin Han Yee). Tập 8 mở ra với tình huống Amy về thăm bố mẹ ruột sau khoảng 2 năm cắt đứt liên lạc.

Xung đột quan điểm bùng phát khi ông Lau trách cứ con gái về việc này, còn bà Lau dường như không muốn đề cập trực tiếp hay nói chuyện thẳng thắn về những mối bất hòa đã tồn tại ngầm trong gia đình suốt nhiều năm.

Hồi tưởng của Amy cho biết trong quá khứ, bố mẹ cô đã nhiều lần tranh cãi vì gặp khó khăn khi trang trải cho cuộc sống mới ở Mỹ. Cô cũng vô tình được biết việc mình ra đời là ngoài ý muốn. Điều này gây tác động lớn lên tâm lý của Amy và khiến cô dần xa cách bố mẹ.

Bố mẹ cô từng gặp trục trặc về hôn nhân, giống như tình cảnh hiện nay của cô. Lời khuyên của bà dường như là động lực để cô có thêm can đảm và đối mặt với thực tại của chính mình. "Nếu luôn nhìn lại phía sau, con sẽ sụp đổ. Dù chuyện gì xảy ra, hãy bỏ lại phía sau," bà Lau nói với con gái khi cô úp mở về rắc rối của mình.

Nhân vật của Hồng Đào sử dụng tiếng Anh có pha trộn với giọng địa phương. Dẫu nữ diễn viên chỉ lên hình trong thời lượng ngắn, sự xuất hiện của bà gây thích thú cho nhiều khán giả trong nước.

Song song với đó, tập phim cũng hé lộ thêm về hoàn cảnh gia đình của nhân vật Danny, những biến cố khiến công việc kinh doanh của cha mẹ anh tại Mỹ đi vào ngõ cụt, phải trở lại quê nhà ở Hàn Quốc, trực tiếp đẩy Danny vào khó khăn tài chính và nhiều khủng hoảng khác.

Series "Beef" đã ra mắt trọn vẹn 10 tập phim đầu tiên của mùa 1 trên nền tảng Netflix. Tiêu đề với nghĩa "bất hòa" xuất phát từ cuộc đụng độ trên đường, khi ô tô của Amy bất ngờ ngáng đường, bắt đầu rượt đuổi với một xe bán tải đang lùi ra khỏi bãi đỗ siêu thị hay cũng chính là xe của Danny.

Những tình tiết sau đó cho thấy Amy không có hiềm khích gì với anh bởi cả hai vốn không quen biết, nhưng do cả Amy và Danny đều đang chịu nhiều ẩn ức trong cuộc sống nên có tâm lý bất ổn. Cuộc đụng độ này "châm ngòi" cho loạt hành động trả đũa và gây gổ khác sau đó của hai người đồng thời khiến họ đối mặt với những vấn đề hiện hữu trong đời sống cá nhân. Khán giả dành nhiều lời khen về diễn xuất có chiều sâu cho cặp Ali Wong và Steven Yeun, vốn chỉ đảm nhiệm các vai phụ trước đây.

"Beef" là phim tiếp theo của nhà sản xuất A24 khai thác về cuộc sống của người châu Á tại Mỹ và được đánh giá cao. Thành công gần đây nhất của A24 là bộ phim thắng đậm tại Oscar lần thứ 95 "Everything everywhere all at once" (tựa Việt: Cuộc chiến đa vũ trụ) với Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu và Jamie Lee Curtis đóng chính.