Phòng vé dịp hè này chứng kiến nhiều sự bất ngờ, trong đó là việc bom tấn Deadpool & Wolverine (đạo diễn: Shawn Levy) trở lại thống trị phòng vé ở tuần thứ 4 phát hành sau khi bị Alien: Romulus (đạo diễn: Fede Álvarez) soán ngôi trước đó không lâu.

Theo thống kê trên trang Box Office Mojo, Deadpool & Wolverine hiện đang đứng nhất doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ trong ngày 23.8 (giờ địa phương) với số tiền 4,8 triệu USD, tổng doanh thu tại nơi này là 563,7 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu tính đến hiện tại đạt 1,16 tỉ USD. Tỷ lệ vé theo ngày của phim cũng tăng trưởng "bất thường": trong ngày 22.8, tỷ lệ vé bán giảm 7,3%, sang ngày 23.8 tăng lên 88,4%. Hiện phim đang chiếu tại 3.840 rạp Bắc Mỹ.

Deadpool & Wolverine là phim thứ 2 trong năm nay của Disney đạt mốc doanh thu tỉ USD, soán ngôi tất cả các tân binh khác tại rạp cũng như các phim đã xuất xưởng được một thời gian, trong đó phải kể đến phim khoa học viễn tưởng - kinh dị Alien: Romulus.

Phim Alien: Romulus có phút "huy hoàng rồi chợt tắt" tại rạp: khi vừa ra rạp đã soán ngôi Deadpool & Wolverine để giành ngôi đầu bảng phim ăn khách tại Bắc Mỹ ở tuần thứ 3 Deadpool & Wolverine chiếu, nhưng doanh thu theo ngày ở hiện tại thì phim chỉ đứng thứ 2. Doanh thu trong ngày 23.8 của phim là 4,5 triệu USD.

Tuy vậy, ở bảng xếp hạng phim ăn khách 3 ngày cuối tuần (từ 16 - 18.8), Alien: Romulus đứng nhất bảng với số tiền 42 triệu USD, xếp thứ 2 là Deadpool & Wolverine với số tiền 30 triệu USD. Tổng doanh thu toàn cầu của Alien: Romulus hiện trên 129 triệu USD.

It Ends with Us (đạo diễn: Justin Baldoni), phim lãng mạn của hãng Sony, có nữ diễn viên Blake Lively (vợ của tài tử Ryan Reynolds) đóng chính, đứng thứ 3 tại Bắc Mỹ trong ngày 23.8, với doanh thu 3,82 triệu USD. Tác phẩm của cô phải "so kè" với bom tấn có chồng đóng chính là Deadpool & Wolverine tại phòng vé, song sức hút không bằng. Hiện Deadpool & Wolverine, Alien: Romulus và It Ends with Us tạo thành bộ 3 có doanh thu rất tốt tại Bắc Mỹ hiện tại.

2 tân binh có khởi động không suôn sẻ tại rạp là phim giật gân Blink Twice (đạo diễn: Zoë Kravitz) của hãng Amazon MGM và phim siêu anh hùng theo phong cách gothic The Crow (đạo diễn: Rupert Sanders) của hãng Lionsgate. 2 phim này đồng loạt xuất xưởng trong ngày 23.8, doanh thu theo ngày không mấy khả quan: Blink Twice xếp hạng 4 với 2,89 triệu USD, còn The Crow xếp hạng 6 chỉ với 2 triệu USD. Những con số doanh thu mở màn này quá khiêm tốn so với các phim đang "làm mưa làm gió" tại rạp. Riêng Deadpool & Wolverine, phim được giới quan sát phòng vé nhận định sẽ tiếp tục khuấy đảo thị trường phim ở tuần thứ 5 tại rạp.

Theo Thế Sang (TNO)