Công an tỉnh Gia Lai chủ động, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương gấp rút triển khai các mặt công tác, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng

Quán triệt chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các mặt công tác; trong đó, việc rà soát, chuẩn bị các điều kiện để chấm dứt hoạt động của Công an 17 huyện, thị xã, thành phố được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để thực hiện tốt chủ trương của Đảng.

Vì vậy, Công an cấp huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đồng loạt rà soát các nhiệm vụ theo từng chuyên đề, lĩnh vực để thống nhất tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các mặt chuẩn bị cho việc bàn giao đảm bảo chặt chẽ, khoa học, hợp lý; đề xuất phương án bố trí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đảm nhận các nhiệm vụ mới ở cấp tỉnh và cấp xã phù hợp với năng lực, sở trường, chuyên ngành đào tạo, chức năng nhiệm vụ đang thực hiện; bố trí điều tra viên về các xã phù hợp, đáp ứng tốt nhiệm vụ; phân bổ phương tiện, máy móc, trang-thiết bị, công cụ hỗ trợ phù hợp, đảm bảo các mặt công tác diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp và giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở.

Lãnh đạo Công an huyện Ia Pa quán triệt nội dung chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương. Ảnh: H.T

Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho biết: “Ngay khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện đã thực hiện đồng bộ các mặt công tác liên quan đến việc giải thể Công an huyện. Tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trên tinh thần “gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Công an huyện là nơi gắn bó của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, có nhiều kỷ niệm vui, buồn trong công tác. Vì vậy, ngay khi tiếp nhận chủ trương giải thể Công an cấp huyện, cán bộ, chiến sĩ có những tâm tư, hụt hẫng nhất định. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, gắn bó qua nhiều thế hệ, chúng tôi đã động viên lẫn nhau phải luôn lấy đại cục làm trọng, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác do tổ chức sắp xếp, phân công”.

Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) thông tin: Trên cơ sở chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo những nhiệm vụ công tác trọng tâm; đồng thời, khẩn trương, tích cực phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương để tham mưu, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo việc điều động lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện đúng quy trình, quy định; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ xung phong, tình nguyện về công tác tại Công an xã, đặc biệt là các xã biên giới, xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; gấp rút rà soát, kiện toàn việc sắp xếp, bố trí đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp huyện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an.

Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi cán bộ đơn vị thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không có thời gian nghỉ, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật mới đảm bảo hoàn thành tiến độ theo yêu cầu.

Không để ngưng trệ công việc

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Để công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu, đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai 3 cuộc họp quan trọng, bàn bạc, thống nhất chỉ đạo đồng bộ nhiều nội dung, phương án sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy mới theo mô hình 3 cấp trong Công an nhân dân (gồm cấp xã, cấp tỉnh và cấp bộ).

Việc giải thể Công an cấp huyện là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được Bộ Công an chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt trong cả nước. Toàn lực lượng Công an gương mẫu đi đầu thực hiện, qua đó cung cấp thực tiễn để hệ thống chính trị tham khảo.

Việc giải thể Công an cấp huyện có tác động trực tiếp đến nhiều mặt công tác của Công an cơ sở. Tuy nhiên, bám sát yêu cầu nhiệm vụ được giao, trên tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc, toàn diện, thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Công an đến từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Đến nay, các bước trong thực hiện quy trình giải thể Công an cấp huyện cơ bản đã hoàn thiện, việc chuyển giao thực hiện công tác của Công an cấp huyện về cấp tỉnh, cấp xã cơ bản đã sẵn sàng.

Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh rà soát, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp của Công an địa phương. Ảnh: Hữu Trường

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở nói chung và Công an cấp huyện nói riêng, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, mặc dù tiếp nhận thêm công việc, chuẩn bị giải thể Công an cấp huyện, với nhiều tâm tư, tình cảm đan xen nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai đã không hề sao nhãng trong thực hiện nhiệm vụ, luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh, Điều lệnh Công an nhân dân, chủ động bám sát chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm, qua đó lập nhiều thành tích xuất sắc, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an cấp huyện đã quán triệt thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhằm phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

“Trong quá trình giải thể Công an cấp huyện thì việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân vẫn được Công an cấp xã, cấp tỉnh thực hiện bình thường, thông suốt, kịp thời, tuyệt đối không để gián đoạn, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy mới gắn với việc sắp xếp cán bộ luôn bám sát, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nhất chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ.

Quá trình giải thể Công an cấp huyện, sắp xếp, kiện toàn bộ máy trong lực lượng Công an tỉnh Gia Lai khó tránh khỏi phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, chúng tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân luôn quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an dù ở vị trí, nhiệm vụ công tác nào cũng luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu công tác, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và quần chúng nhân dân”-Thiếu tướng Rah Lan Lâm khẳng định.