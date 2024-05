Con đường hoa đẹp như Hàn Quốc giữa TP Thanh Hóa

Theo Agoda, ba điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Theo khảo sát mới được công bố bởi Freaking Nomads được tờ báo chuyên về du lịch của Mỹ Travel Off Path dẫn lại, Hội An là điểm đến tốt nhất cho những người du mục kỹ thuật số bởi nhiều lý do khác nhau.