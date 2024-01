Do máy bay gặp sự cố không thể hạ cánh, phi công lái Su-22 đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư, không gây thiệt hại về người, sau đó nhảy dù an toàn.

(GLO)-Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, sau 3 giờ xảy ra vụ cháy tại một phòng trọ (ở địa 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê) làm 3 người tử vong, Công an thị xã An Khê đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định được đối tượng phóng hỏa giết người.