Gia Lai kiện toàn các phương án đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử

(GLO)- Sáng 17-5, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Tăng cường công tác phòng-chống dịch

Báo cáo về tình hình dịch Covid-19, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Ngay từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại tỉnh Gia Lai vào ngày 29-1-2021, đến ngày 11-2, tỉnh đã khoanh vùng và dập được dịch. Từ đó đến nay, tỉnh chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; tất cả 27 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi.

Từ ngày 27-4 đến 16-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các địa phương đã truy vết 15 trường hợp F1, qua xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2; ghi nhận 296 trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại nhà; 1.616 trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương. Đến ngày 16-5, có 29 trường hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch về được cách ly y tế tập trung tại các cơ sở y tế và 108 công dân cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên-Binh đoàn 15, huyện Đức Cơ. Đến ngày 17-5, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 17.761 đối tượng, đạt 100%.

Theo ông Đinh Hà Nam, Sở Y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chỉnh sửa và ban hành Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 14-5-2021 “Đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026” trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 16-5, sau cuộc họp với Sở Nội vụ, Sở Y tế tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch trên.

Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Đồng thời, Sở Y tế tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh phương án đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho bầu cử. Sở Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ công tác phòng-chống dịch, tham mưu chính quyền các cấp về xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế và các biện pháp phòng-chống dịch trong bầu cử; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch cho các điểm bầu cử, đảm bảo vật tư, hóa chất phun khử khuẩn, khử trùng tại các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã có các đề xuất, ý kiến trong công tác phòng-chống dịch, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Tại Việt Nam, đến sáng 17-5 đã có 27 tỉnh, thành phố ghi nhận có dịch Covid-19; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Công tác phòng-chống dịch hiện nay phải thống nhất là lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xác định rõ vai trò của ngành Y tế là tham mưu chính và các sở, ngành, lực lượng, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng-chống dịch.

Trong thời gian đến, có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần lưu ý, trong đó có công tác đảm bảo an toàn bầu cử, kỳ thi tốt nghiệp THPT, sinh hoạt tôn giáo trong lễ Phật đản… Đề nghị các địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm, điều hành nhiệm vụ phòng-chống dịch; cần làm tốt công tác quản lý công dân về tỉnh và đi các tỉnh khác; quản lý người nước ngoài đang lao động tại tỉnh; quản lý tốt vấn đề cách ly tại nhà, phân công giám sát việc cách ly tại nhà đảm bảo theo quy định; lắp đặt camera giám sát tại các khu cách tập trung, giám sát, phòng-chống lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế; lưu ý vấn đề xử lý rác thải trong phòng-chống dịch…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kết luận cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện rà soát, kiện toàn lại hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả và vận hành đồng bộ; điều chỉnh lại phương án, kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Các địa phương cần phát huy tốt vai trò của các tổ Covid cộng đồng; lưu ý việc tiêm phòng vắc xin bạch hầu và vắc xin phòng Covid-19; vấn đề cấp căn cước công dân…

Đối với vấn đề phòng-chống dịch ở biên giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ: Gia Lai có 90 km đường biên, có 3 huyện, 7 xã biên giới, vì vậy phải thực hiện tốt việc quản lý, phòng-chống dịch ở biên giới; cần xây dựng phương án cách ly tập trung cho từ 3.000 đến 5.000 công dân nhập cảnh về và bệnh viện điều trị bệnh nhân covid-19 tại 3 huyện biên giới, không đưa sâu và nội biên; tăng cường tuyên truyền để bà con ổn định, an tâm, tránh tình trạng nhập cảnh trái phép.

Về đảm bảo an toàn phòng-chống dịch trong công tác bầu cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong ngày 17-5, Sở Y tế hoàn chỉnh Kế hoạch đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho bầu cử. Đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp phải đánh giá lại số lượng công dân cách ly tại nhà, cách ly tại cơ sở y tế và cập nhật thường xuyên để lên phương án xây dựng hòm phiếu phụ cho cử tri cách ly tại nhà và cách ly tại cơ sở y tế nếu có. Ủy ban bầu cử tỉnh phối hợp với huyện Đức Cơ lên phương án bầu cử trong khu cách ly tập trung tại Đức Cơ; trong đó, hướng dẫn chặt chẽ về mặt quy trình đảm bảo an toàn bầu cử, cập nhật thường xuyên danh sách cử tri và lên phương án hòm phiếu phụ.

Ủy ban bầu cử, Ban Chỉ đạo các cấp nắm tình hình công dân đi về từ vùng dịch, giám sát y tế xem ai có triệu trứng về sức khoẻ để ngay lập tức thông báo, hướng dẫn phân luồng từ nhà chứ không để lên đến điểm bầu cử; tùy theo tình hình công dân, cụm dân cư mà thống nhất lên khung giờ, số lượng công dân, cụm dân cư để điều hòa, tránh tình trạng tập trung đi bầu cử cùng lúc. Tại các điểm bầu cử tiến hành phần luồng, giám sát y tế chặt chẽ, đảm bảo các yêu cầu phòng-chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các hòm phiếu phụ tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà thì phải có quy trình xử lý phiếu sạch. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất cấp toàn bộ máy khử khuẩn, tiệt trùng theo cụm và ngành Y tế trực tiếp vận hành để xử lý đảm bảo phiếu sạch khi bàn giao cho Ủy ban bầu cử. Về phía Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ xử lý tình huống khi có ca bệnh xâm nhập, khi có đối tượng nghi ngờ dịch bệnh, xử lý phiếu sạch, khoanh vùng khẩn cấp khi có vấn đề dịch bệnh xảy ra… Đối với các địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Sở Y tế khẩn trương kiện toàn các phương án, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng-chống dịch trong bầu cử.

NHƯ NGUYỆN