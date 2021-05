Gia Lai: Đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 77/KH-BCĐ về đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng-chống dịch Covid-19 cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.





Mục đích của kế hoạch là đảm bảo triển khai đồng bộ công tác y tế nhằm kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh; đồng thời đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra và an toàn sức khỏe cho ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và cử tri trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động của cuộc bầu cử.

Pa nô tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên đường phố Pleiku. Ảnh: Phương Vi



Theo đó, yêu cầu đặt ra là 100% điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; được khử khuẩn bằng Cloramin B trước và sau cuộc bầu cử; các hoạt động của cuộc bầu cử thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp bố trí các điểm bầu cử phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, bảo đảm tất cả các công dân (kể cả công dân đang thực hiện cách ly) được tham gia bầu cử.



Ngoài ra, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch tại các khu vực, điểm bầu cử và hoạt động của cuộc bầu cử; kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề y tế, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho các ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và cử tri. Chủ động phương án hỗ trợ y tế và các biện pháp y tế phòng-chống dịch Covid-19 trong tình huống có dịch trên địa bàn tỉnh, phải thực hiện giãn cách xã hội tại các điểm bầu cử.



Các hoạt động y tế phục vụ bầu cử và đảm bảo an toàn phòng-chống dịch tại các điểm bầu cử cũng được Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề ra cụ thể tại kế hoạch này để tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại cộng đồng trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động bầu cử.

Chốt kiểm soát, xử lý vi phạm về phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tại ngã tư đường Nguyễn Thái Học-Hùng Vương (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ảnh: Anh Tiến



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ trước thời điểm diễn ra bầu cử nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.



Cùng với đó, xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí, vật tư, hậu cần cho công tác đảm bảo phòng-chống dịch và đảm bảo y tế cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, các trạm y tế bố trí nhân lực triển khai các hoạt trong bầu cử, đảm bảo 100% điểm bầu cử đều áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Cập nhật thường xuyên hướng dẫn điều trị, giám sát, phòng-chống bệnh dịch của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện trong toàn tỉnh…



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch cho các điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20-5. Đảm bảo vật tư, hóa chất phun khử khuẩn, khử trùng tại các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu. Thành lập tổ thường trực (tối thiểu 5 người) sẵn sàng làm nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng-chống bệnh dịch; chuẩn bị các phương án để kịp thời xử lý các tình huống bệnh dịch xảy ra.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với nhân viên an ninh phục vụ tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Lê Hòa



Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận thôn, làng, tổ dân phố xã, phường, thị trấn, hộ gia đình. Hỗ trợ các địa phương về chuyên môn phòng-chống dịch trong suốt quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh. Tổ chức các hoạt động truyền thông phòng-chống Covid-19 trước và trong ngày bầu cử diễn ra.



Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong ngày bầu cử; tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm; lập tổ thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị các phương án để kịp thời xử lý các tình huống ngộ độc xảy ra.



Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm ăn ngay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung đông người và gần các địa điểm công cộng; kết hợp với việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện các biện pháp thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong bầu cử. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành các cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.



Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh cấp huyện triển khai các phương án an toàn phòng-chống dịch Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử. Phối hợp với Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch tập huấn cho toàn bộ cán bộ của các điểm bầu cử phục vụ các hòm phiếu phụ về các nội dung: khử khuẩn hòm phiếu và phiếu, sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân…



Tăng cường các hoạt động phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chống dịch cũng như cấp cứu và điều trị bệnh. Tổ chức thực hiện phun khử trùng tại các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trên địa bàn và khử khuẩn sau ngày bầu cử. Cử cán bộ hỗ trợ, giám sát, đôn đốc tuyến xã thực hiện đảm bảo y tế, phòng-chống dịch cho cuộc bầu cử.



Mỗi đơn vị thành lập tổ thường trực cấp cứu, đảm bảo phương tiện, trang thiết bị y tế khi cần hỗ trợ các điểm bầu cử, cung cấp số điện thoại liên lạc để điểm bầu cử gọi khi cần thiết. Chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ trong thẩm quyền. Riêng các đơn vị y tế đóng chân trên địa bàn tỉnh phải sẵn sàng chi viện về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế... cho ngành Y tế để tham gia công tác phòng-chống dịch và trong bầu cử khi có yêu cầu.

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Vĩnh Hoàng



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với ngành Y tế, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác phòng-chống dịch tại các điểm bầu cử lưu động ở khu cách ly tập trung.



Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng và đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại các địa phương tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử; thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng-chống dịch bệnh, nội quy của khu vực bầu cử. Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan y tế hoặc các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương khi phải xử lý các tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19.



Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cân đối, bố trí kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị phòng hộ, trang thiết bị y tế; kinh phí cho công tác giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, thường trực chống dịch, thu dung điều trị bệnh nhân; đảm bảo điều kiện hậu cần...; trước mắt đáp ứng đủ nhu cầu cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 và công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử, nhất là hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.



Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân công; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tổ chức thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho cuộc bầu cử.



MỘC TRÀ