Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Đẩy mạnh giáo dục, quản lý tốt đối tượng FULRO tại cộng đồng

(GLO)- Chiều 25-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 153/CT-UBND ngày 9-12-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 25-4-2016 của UBND tỉnh về công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tham gia hội nghị còn có Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm-Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an 5 tỉnh Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin tại hội nghị, trong 5 năm qua, chính quyền và ngành chức năng các địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện các mặt công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, số đối tượng trong diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng đã giảm hơn 43%.

Thông qua quản lý, giáo dục, phần lớn đối tượng đã có những tiến bộ rõ rệt khi nhận thức rõ bản chất hoạt động FULRO, "Tin lành Đê Ga" là vi phạm pháp luật nên đã từ bỏ; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các cấp, ngành, chính quyền các địa phương tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

Đồng thời, không ngừng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trên cơ sở đó vận động, giáo dục, cảm hóa đối tượng FULRO tại cộng đồng; đổi mới về phương pháp, hình thức để quản lý, giáo dục đối tượng, không để các đối tượng cảm thấy bị phân biệt đối xử, mặc cảm, tự ti; đẩy mạnh tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về hoạt động liên quan đến FULRO, "Tin lành Đê Ga"…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2020.

Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng giấy khen cho 11 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

VĂN NGỌC