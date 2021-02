Gia Lai giám sát công dân đi về từ các địa phương có dịch Covid-19

(GLO)- Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán 2021, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 33/CV-BCĐ về việc giám sát các công dân từ các địa phương có dịch Covid-19 về địa bàn tỉnh.





heo đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo lực lượng y tế tỉnh, huyện, xã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tại các địa phương phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 từ các vùng dịch trong nước, qua đó kiểm soát kịp thời sự lây nhiễm trong cộng đồng. Tổ chức nghiêm việc khai báo y tế và giám sát đối với người đến từ các vùng dịch trong nước theo công bố của Bộ Y tế. Tất cả những người từ các vùng dịch trong nước đến tỉnh Gia Lai trong vòng 14 ngày đều phải thực hiện khai báo y tế trực tiếp cho cơ quan chức năng.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn hình thức giám sát y tế đối với người đến từ các vùng dịch trong nước và cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh để các đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện. Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ và lấy mẫu ngẫu nhiên tại các bến xe, sân bay để tầm soát thường xuyên.

Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám-chữa bệnh thường xuyên triển khai và đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn và Phòng khám an toàn phòng-chống dịch Covid-19; phải lưu ý các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi về từ các địa phương có dịch, thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người đến bệnh viện, Trung tâm Y tế, phòng khám; thực hiện phân luồng và giám sát y tế chặt chẽ.



Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với Sở Y tế tăng cường các biện pháp chống dịch tại sân bay, bến xe, thông tin đến từng hành khách trong từng chuyến đi về các quy định giám sát y tế đối với người về từ vùng dịch, vận động khai báo trung thực để được hỗ trợ chăm sóc y tế khi cần thiết. Những hành khách khai báo đến từ vùng dịch phải được tổ chức cho làm tờ khai trên máy bay/xe hoặc ngay khi xuống sân bay/bến xe. Trong trường hợp nghi ngờ thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện để thực hiện sàng lọc và chỉ định các hình thức cách ly phù hợp hoặc giám sát y tế đối với từng cá nhân dựa trên tờ khai y tế của họ.



Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ tăng cường quản lý hành chính, quản lý người nước ngoài đến địa bàn tỉnh, phối hợp với cơ quan y tế để giám sát, quản lý trong phòng-chống dịch.



Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà khách, nhà trọ, nhà nghỉ...) siết chặt các biện pháp phòng-chống dịch tại cơ sở lưu trú, tất cả khách lưu trú phải khai báo y tế; lấy thông tin kỹ lộ trình di chuyển của khách đến lưu trú; đồng thời, khẩn cấp báo cáo chính quyền địa phương khi có công dân nước ngoài và công dân đến từ vùng dịch.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên toàn quốc và các thông báo của ngành Y tế để tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý. Tăng cường quản lý hành chính đối với công dân về từ vùng dịch, người nước ngoài đến địa phương.



Tại các khu công nghiệp, công trường, xí nghiệp, trường học, siêu thị, cơ quan, đơn vị, các tổ chức... (gọi chung là đơn vị): yêu cầu người đứng đầu đơn vị triển khai cho nhân viên khai báo y tế cho tất cả công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc quyền quản lý. Khi có người đến từ vùng dịch cần cách ly, giám sát y tế, người đứng đầu đơn vị cần thông báo ngay cho Trung tâm Y tế cấp huyện để phối hợp xử lý, đảm bảo không bỏ sót và không giấu thông tin.



Tại địa bàn dân cư, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát người dân đến từ vùng dịch trên toàn quốc trở về địa phương và tiến hành thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của ngành Y tế. Chỉ đạo tổ Covid cộng đồng tiếp tục giám sát, phát hiện những đối tượng này trong cộng đồng dân cư nhưng chưa khai báo y tế để triển khai các biện pháp can thiệp theo hướng dẫn. Tiếp tục khuyến cáo người dân cài đặt, sử dụng các phần mềm NCOVI để khai báo y tế và Bluezone trên điện thoại thông minh để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình.



