Gia Lai: Rà soát, thống nhất phương án chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

(GLO)- Chiều 19-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo nhằm rà soát, thống nhất phương án để có những định hướng trong công tác phòng-chống dịch giai đoạn tiếp theo.





Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), đến chiều ngày 19-2, đã qua 8 ngày tỉnh Gia Lai không ghi nhận thêm ca dương tính mới. Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh là 27 trường hợp. Về tình hình xét nghiệm, đến chiều 19-2, tổng số mẫu được lấy và xét nghiệm là 17.186 mẫu (44.929 người); đã có kết quả xét nghiệm 44.845 người âm tính, 27 người dương tính và còn 57 người chờ kết quả. Trong 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị ở bệnh viện dã chiến và cơ sở y tế, đã có 3 trường hợp âm tính lần 1 và 5 trường hợp âm tính lần 2 và 2 trường hợp âm tính lần 3.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Qua ý kiến trao đổi chuyên môn của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên Viên Chinh Chiến và ngành Y tế tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thống nhất với đề xuất: Xét nghiệm F0 âm tính sau 5 lần liên tục mới cho xuất viện; giải phóng F1 sau 14 ngày, theo dõi giám sát y tế tại nhà và tiến hành xét nghiệm ngày thứ 21, tiếp tục theo dõi giám sát y tế đến ngày 28. Đối với F2 trong vùng dịch sau 14 ngày cách ly, giám sát tại nhà thì tiếp tục theo dõi giám sát y tế, nếu có dấu hiệu về hô hấp, sốt, tiêu hóa phải thông báo về CDC tỉnh tiến hành xét nghiệm.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế thông báo toàn bộ các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân tiến hành theo dõi phân lập những bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ thông tin CDC để tiến hành xét nghiệm ngay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý giám sát chặt chẽ các trường hợp chuyên gia đến làm việc và người nước ngoài đến thu mua nông sản tại tỉnh. Đối với công tác tuyển quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác tuyển quân toàn tỉnh, không tổ chức lễ giao quân tại 17 huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch, không nhận giao quân đối với các công dân ở vùng phong tỏa tại 2 ổ dịch là phường Cheo Reo (thị xã AYun Pa) và xã Ia Trôk (huyện Ia Pa).



Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tính toán lại phương án hoạt động kinh tế-xã hội trong tình hình mới sau khi hết dịch. Theo đó, thống nhất tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành về bệnh viện an toàn, trường học an toàn, nhà máy, sân bay, bến xe…để triển khai kiểm tra trong tuần tới; trong đó, 4 địa phương có dịch phải thực hiện kiểm tra trước ngày 24-2, kiểm tra trường học an toàn phải thực hiện trước ngày 28-2. Trên cơ sở đánh giá công tác chống dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế xây dựng điều chỉnh lại kế hoạch chống dịch Covid-19, lên phương án tiếp cho công tác chống dịch ở giai đoạn sau.



NHƯ NGUYỆN