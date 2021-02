Đức Cơ: Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 8 người chết và 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT tăng 4 vụ, tăng 5 người chết và giảm 4 người bị thương.

Tai nạn giao thông tăng cao

Anh Trần Văn Tuấn (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) rơi vào cảnh gà trống nuôi con sau vụ tai nạn. Ảnh: Lê Gia

Theo Trung tá Đặng Văn Tuân-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông. Đặc biệt, 100% số vụ TNGT đều liên quan đến người dân tộc thiểu số, đa phần là thanh-thiếu niên.

“Nhiều thanh-thiếu niên điều khiển xe khi trong người có nồng độ cồn, chạy xe với tốc độ cao, thậm chí có biểu hiện càn quấy, gây rối, phương tiện không đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật. Các bậc phụ huynh giao xe cho con cái dù chưa có giấy phép lái xe”-Trung tá Tuân nhận định.

Anh Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Ty) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi mất đi người vợ cùng cậu con trai vừa sinh ra khỏi bụng mẹ. Vợ anh Tuấn-chị Nguyễn Thị Trang (SN 1987) là nạn nhân trong vụ TNGT xảy ra vào 3 giờ ngày 14-1 khi điều khiển xe máy. Thời điểm này, chị Trang đang mang thai ở tháng thứ 9.

Vụ tai nạn khiến chị Trang sinh sớm 1 bé trai trên đường đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong, chị cũng không qua khỏi. Anh Tuấn nghẹn ngào: “Đêm đó, tôi mải làm bánh, còn vợ tôi đi giao bánh cho khách không ngờ gặp tai nạn. Bố con tôi giờ trống vắng vô cùng”.

Quyết liệt ngăn chặn TNGT

Để kiềm chế TNGT, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự huyện đã tập trung xử lý các đối tượng là thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, nẹt pô, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Công an các xã, thị trấn cũng rà soát danh sách đối tượng này để gọi hỏi răn đe, yêu cầu viết cam kết và làm việc với phụ huynh để cam kết không giao xe cho người không đủ điều kiện.

Công an huyện Đức Cơ đã tạm giữ 60 phương tiện mà người điều khiển xe sử dụng pô độ chế và có biểu hiện càn quấy. Ảnh: Lê Gia

Đặc biệt, trong những ngày Tết, Công an huyện đã huy động lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cảnh sát Giao thông-Trật tự tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp hóa trang, mật phục để xử lý triệt để đối tượng này. Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Công an huyện đã tạm giữ 60 phương tiện mà người điều khiển xe sử dụng pô độ chế và có biểu hiện càn quấy.

Bên cạnh đó, Công an huyện Đức Cơ cũng tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) triển khai thực hiện 2 chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn và kiểm tra tốc độ trên tuyến quốc lộ 19. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý hành chính 561 trường hợp vi phạm với số tiền 736 triệu đồng, trong đó có 86 trường hợp vi phạm tốc độ và 110 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tại hội nghị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức mới đây, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-nhấn mạnh: “Các lực lượng cần tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đẩy mạnh xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe độ chế, xử phạt nguội các hành vi vi phạm. Đối với các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, ngoài việc xử lý nghiêm còn thông báo về Huyện ủy, UBND huyện để xử lý. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm với người đứng đầu địa phương, có hình thức xử lý nếu địa phương đó để TNGT tăng, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp”.