Công an huyện Đức Cơ triệu tập đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(GLO)- Chiều 5-2, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập Ksor Him (SN 1999, trú tại làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.





Chiếc xe mà Him điều khiển gây tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2-2, Him điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 81U1-287.75 lưu thông trên quốc lộ 14C theo hướng từ thôn Ia Đao (xã Ia Nan) về hướng UBND xã Ia Nan. Khi đến Km 149+300 thuộc địa phận làng Nú (xã Ia Nan), xe máy của Him tông phải ông Ksor Phinh (SN 1975, trú tại làng Nú) đang đi bộ qua đường.



Sau vụ tai nạn, Him đã điều khiển xe bỏ trốn. Ông Phinh được đưa đi cấp cứu tuy nhiên đến sáng 3-2 đã tử vong.

Sau khi nắm thông tin về vụ tai nạn, Công an xã Ia Nan đã khẩn trương xác minh, truy tìm dấu vết của người điều khiển xe máy tông vào ông Phinh. Hiện trường xảy ra tai nạn là khu vực vắng người qua lại, không có đèn chiếu sáng vào buổi tối nên lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn.



Tuy nhiên, qua quá trình truy xét dựa vào hình ảnh từ camera an ninh của người dân trong khu vực, Công an xã Ia Nan đã phát hiện Him cùng chiếc xe nghi vấn cách hiện trường khoảng 5 km. Tại cơ quan Công an, bước đầu Him thừa nhận đã gây ra vụ tai nạn trên. Sau khi tai nạn xảy ra, vì hoảng sợ nên Him đã điều khiển xe bỏ trốn.



VĂN NGỌC