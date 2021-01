Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Tập trung giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Ngày 15-1, đoàn công tác do đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới của tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.



Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chủ động tấn công trấn áp tội phạm

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2021





Thực hiện nhiệm vụ kép



Theo đó, đoàn đã đến thăm và kiểm tra các Đồn Biên phòng: Ia Púch, Ia Mơr, Ia Lốp (huyện Chư Prông); Ia Nan, Ia Pnôn, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ); Ia O, Ia Chía (huyện Ia Grai); Cụm huấn luyện chó nghiệp vụ số 3 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đến thăm Đồn Biên phòng Ia Mơr, huyện Chư Prông Ảnh: Vĩnh Hoàng



Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Trần Thanh Hùng-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch-cho biết: Đồn có nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới dài hơn 10 km. Trong năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt, đơn vị đã bắt giữ 1 vụ với 1 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, phát hiện 1 vụ tàng trữ pháo nổ; phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Chư Prông phát hiện, xử lý 10 vụ với 16 đối tượng liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.



Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Chư Prông thành lập 2 chốt chống dịch với 14 đồng chí. Hiện đơn vị đang duy trì 1 chốt với 8 đồng chí.

“Chúng tôi quyết tâm không để người xuất nhập cảnh trái phép; tập trung tối đa lực lượng, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để phòng-chống dịch có hiệu quả. Cùng với đó, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân có con em đang làm việc ở Campuchia và một số nước khác thời điểm này không nên về nước để thuận tiện cho công tác chống dịch”-Thượng tá Trần Thanh Hùng khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). Ảnh: Vĩnh Hoàng



Không chỉ Đồn Biên phòng Ia Púch mà các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn biên giới thời gian qua đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc, vừa phòng-chống dich bệnh Covid-19. Trung tá Lê Mạnh Lực-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Lốp-cho hay: “Các cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác phòng-chống dịch bệnh. Qua công tác trực, tuần tra 24/24 giờ, đơn vị đã bắt giữ 4 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh trái phép, bàn giao cho các cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo đúng quy định”.



Năm nào cũng vậy, 8 Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn các huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông quản lý hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia đều triển khai trực Tết, sẵn sàng chiến đấu ngay khi có kế hoạch của cấp trên. Với phương châm “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, các Đồn Biên phòng luôn làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với chính quyền địa phương và lực lượng Công an, Quân sự trong tuần tra, xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) báo cáo về công tác chuẩn bị Tết cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Một trong những vấn đề mà Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác quan tâm đó là công tác trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng sắp diễn ra. Về vấn đền này, Thiếu tá Phạm Minh Thuấn-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan-nêu rõ: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Tân Sửu 2021. Trong đó, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, cơ yếu; lập tiểu đội sẵn sàng cơ động xử trí mọi tình huống xảy ra trên tuyến biên giới. Cùng với đó, duy trì quân số trực tại đơn vị đúng theo quy định để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng và mừng Xuân mới”.



Chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và người dân



Tại các Đồn Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ân cần thăm hỏi, căn dặn việc chăm lo Tết cho các cán bộ, chiến sĩ và quan tâm chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Cần tập trung chuẩn bị Tết cho các cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những anh em trực tại các chốt phòng-chống dịch, động viên các cán bộ yên tâm công tác. Cùng với đó, lãnh đạo các Đồn Biên phòng cần nắm chắc địa bàn, quan tâm đến đời sống nhân dân, quyết tâm không để bất cứ hộ gia đình nào không có điều kiện đón Tết”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). Ảnh: Vĩnh Hoàng



Về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Trường Giang-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mơr-báo cáo: Ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tuyến biên giới bình yên trước, trong và sau Tết, đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cán bộ, chiến sĩ đón Tết đầm ấm. Ngoài các chế độ theo quy định, đơn vị còn trích từ nguồn tăng gia sản xuất để hỗ trợ mỗi đồng chí từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng; chi ăn thêm cho các cán bộ, chiến sĩ trong 5 ngày Tết 100.000 đồng/người/ngày.

Cùng với đó, đơn vị đã trích kinh phí mua 50 kg gạo nếp, gần 20 kg thịt để tổ chức đón Tết cùng bà con nhân dân trên địa bàn xã. Ngoài ra, đơn vị còn tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Đơn vị cũng thành lập 2 tổ (mỗi tổ 4 đồng chí) xuống các làng để đón Tết cùng bà con.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) báo cáo về công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Các Đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ia Púch, Ia Nan, Ia Lốp, Ia Chía, Ia O cũng đã sẵn sàng các phương án bảo vệ biên giới bình yên để nhân dân an vui đón Tết. Ngoài các chế độ được hưởng theo quy định, bằng nguồn kinh phí tăng gia sản xuất, các đơn vị đều hỗ trợ thêm từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Trung tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: Đơn vị sẽ trích 180 triệu đồng từ nguồn kinh phí tăng gia sản xuất để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đón Tết. Riêng thịt heo, thịt bò, gà, rau xanh thì đơn vị đảm bảo tự túc. Đối với các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Dom, Đồn đã tiến hành khảo sát và sẽ tặng 38 suất quà cho các gia đình. “Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xã đều có điều kiện đón Tết”-Trung tá Chính nhấn mạnh.



Với quyết tâm vui Xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, các đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị mọi điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết trong yên vui. Nói về công tác chuẩn bị đón Tết trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Trọng An-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía-cho biết: Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Chính vì thế, bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, đơn vị còn chuẩn bị 10 suất quà tặng 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Đồn sẽ mời trưởng thôn, già làng, người có uy tín và con nuôi của đơn vị lên ăn Tết, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thánh tặng quà cán bộ, chiến Cụm Huấn luyện chó nghiệp vụ số 3 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Ảnh: Vĩnh Hoàng



Tại các Đồn Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, lực lượng Biên phòng tỉnh và các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ kép vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa phòng-chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Thời gian tới, các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là quản lý tốt đường biên, công tác xuất nhập cảnh, quyết tâm không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tôi mong muốn các đồng chí giữ được cái đầu lạnh, đôi chân vững, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Đặc biệt là xây dựng các phương án chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân đón Tết vui tươi đầm ấm và an toàn”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời hỏi thăm sức khỏe, lời chức mừng năm mới tới các cán bộ, chiến sĩ và gia đình nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.



VĨNH HOÀNG