Man United và tháng 1 bản lề cho tham vọng của Quỷ đỏ

Man United vẫn đang có kết quả tốt nhưng không hẳn là phong độ tốt…



Ole Gunnar Solskjaer đã lần đầu tiên đề cập đến cuộc đua vô địch Premier League. Ảnh: AFP

Không giống lời chào hỏi năm mới 2020 (thua Arsenal 0-2), Manchester United đã tiến vào năm 2021 bằng một chiến thắng. Trận thắng 2-1 trước đối thủ không dễ chơi Aston Villa là trận thứ 10 liên tiếp Quỷ đỏ bất bại tại Premier League (thắng 8, hòa 2).

Nhưng mừng hơn cả, nhờ 26 điểm giành được kể từ sau trận thua Arsenal 0-1 đầu tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã bắt kịp Liverpool về điểm số (33) sau 16 vòng đấu, đồng thời tạo khoảng cách 4 điểm hơn Leicester City và Everton.

Sau trận đấu, Solskjaer chia sẻ rằng, nhìn cách ăn mừng của đội là đủ hiểu kết quả này có ý nghĩa thế nào. Và sau nhiều lần lảng tránh, đây là lần đầu tiên huấn luyện viên người Na Uy để cập đến cuộc đua vô địch, dù vẫn còn chút… rón rén.



Màn ăn mừng cho thấy chiến thắng trước Aston Villa có ý nghĩa thế nào với Man United. Ảnh: AFP

Cựu tiền đạo 47 tuổi nói Quỷ đỏ đã “tiến một bước nữa, nhưng đồng thời phải tiếp tục cải thiện để tham gia vào cuộc đua thách thức chức vô địch”.

Nói về kết quả thì không câu lạc bộ nào làm được như Man United trong cùng giai đoạn, kể cả Liverpool (thắng 5, hòa 6), tuy vậy, từ khía cạnh phong độ, không phải trận đấu nào Quỷ đỏ cũng thể hiện bộ mặt tích cực.

Có trận đấu tưng bừng, lúc lại nhạt nhòa và cũng có khi phải nhờ may mắn. Thậm chí, ngay trong một trận đấu thôi, sự ổn định đôi lúc cũng không được xuyên suốt. Đó có vẻ như là lý do chính để Solsa phần nào dè dặt và nhắc đến việc “phải cải thiện”. Nhưng cũng có thể ông đã biết rằng, việc đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ vào thời điểm này là quá vội vàng, nhất là khi lịch thi đấu của Man United rất căng ở phía trước. Tháng 1 được ví như “bản lề” cho tham vọng mà đội chủ sân Old Trafford đặt ra.

“Ôm cả” hay chấp nhận buông mục tiêu phụ?

Các cổ động viên chưa quên, và bản thân Solskjaer chắc chắn không quên, rằng mùa giải trước, Quỷ đỏ đã thất bại ở 3 trận bán kết trên 3 mặt trận, trong đó có cuộc đụng độ hàng xóm Manchester City ở League Cup trong tháng 1.

Trùng hợp làm sau, sau màn đối đầu Aston Villa vừa qua, trận tiếp theo của Man United lại là trận derby, lại là bán kết League Cup, lại trên sân Old Trafford. Hồi giữa tháng 12 vừa qua, 2 đội cũng đã gặp nhau ở Nhà hát của những giấc mơ với những diễn biến khiến cho cựu đội trưởng Roy Keane phải thốt lên rằng “không thể tin được” vì sự hòa nhã chẳng giống bất cứ một trận derby nào trên thế giới.

Nhưng trận đấu vào ngày 7.1 tới buộc phải có thắng, thua để tranh tấm vé vào chung kết!



Man United có buông các mặt trận phụ để tập trung vào Premier League và Europa League? Ảnh: AFP

Ngay sau trận derby là vòng 3 FA Cup với đội đang đá ở Championship là Watford. Dù không phải là đối thủ quá đáng ngại nhưng việc xuất hiện ở 3 mặt trận sẽ đặt Solskjaer và các học trò vào những lựa chọn. Hay nói chính xác hơn, đây sẽ là lúc Man United cho thấy tham vọng của họ đến đâu.

Kể từ sau chức vô địch Europa League mà Jose Mourinho mang về năm 2017, Man United trắng tay 3 mùa liên tiếp nên liệu họ có đủ “tham” để tranh đấu trên cả 4 mặt trận (Europa League sẽ đá vòng knock-out từ giữa tháng 2).

Trong trường hợp vượt qua Man City, trận chung kết League diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 2. Và nếu vượt qua Watford, vòng 4 FA Cup là ngày 23.1. Nếu có đi tiếp nữa thì vòng 5 ngày 10.2, tứ kết ngày 20.3.

Tất nhiên, lịch thi đấu đó xen kẽ với mặt trận chính Premier League mà riêng tháng đầu năm nay, Man United có đến 4/5 trận là những chuyến làm khách, trong đó có Liverpool (17.1) và Arsenal (31.1). Burnley, Fulham, Sheffield United sẽ mang tới cho Man United những khó khăn khác từ góc độ của các đội đang đấu tranh trụ hạng.

Đánh giá của Solsa lúc này thực sự quan trọng, bởi nó cho thấy ông hiểu đội bóng đến đâu và liệu có đủ cá tính hay không để quyết định đặt ra mức độ ưu tiên cho các mục tiêu.

TAM NGUYÊN (LĐO)