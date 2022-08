Vòng 12 V.League 2022: "Đại chiến" trên sân Hàng Đẫy

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức trở lại đường đua đến chức vô địch với chuỗi 5 trận toàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn mang tên Hà Nội FC tại Hàng Đẫy vào chiều 14-8.

Để tìm ra 2 đội bóng đáng gờm nhất cho cuộc đua vô địch vào thời điểm này, sẽ không có ai xứng đáng hơn Hà Nội FC và HAGL. Cả 2 đang sở hữu chuỗi 5 trận toàn thắng và đang kèn cựa nhau ở ngôi đầu với khoảng cách là 4 điểm. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak hiểu rằng, cuộc hành quân đến sân Hàng Đẫy là trận cầu mang tính chất 6 điểm. 1 chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ giúp họ phả hơi nóng vào chính Hà Nội FC, đồng thời, cũng khiến cho các đội bóng khác phải e sợ.

Thực tế sau nhiều năm, đội bóng Phố núi mới lại có được vị thế như hiện tại khi “hạ sơn” đến Hàng Đẫy. Bởi trong quá khứ, đây là sân đấu mang đến nhiều nỗi ác mộng cho đội bóng của bầu Đức. Trong 9 cuộc gần nhất mang quân đến nơi đây, HAGL đã để thua 8, hòa 1. Chiến thắng gần nhất đội bóng Phố núi giành được trên sân khách cách nay đã 10 năm.

Nhưng HAGL dưới trướng của Zico Thái là một đội bóng đang sẵn sàng viết lại lịch sử. Mùa giải 2021 khi lần đầu lên nắm quyền ở sân Pleiku, Kiatisak cũng đã giúp các học trò của mình vượt qua Hà Nội FC trên sân nhà. Sau đó, giải bị hủy trước khi 2 đội có cơ hội tái ngộ ở Hàng Đẫy. Ở chuyến làm khách này, các cầu thủ HAGL cũng đang tràn đầy niềm tin chấm dứt chuỗi trận thất vọng của mình. Bởi đội bóng Phố núi đang sở hữu nhiều yếu tố có thể làm nên cuộc lật đổ.

Cuộc thư hùng giữa Hà Nội FC và HAGL hứa hẹn căng thẳng và kịch tính. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đoàn quân của HLV Kiatisak đã có 5 trận thắng liên tiếp, ghi được 8 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Hiệu số đáng sợ nơi hàng thủ chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho các mũi nhọn bên phía Hà Nội FC. Sự xuất sắc của Văn Lợi trong khung gỗ cũng như các trung vệ vững chãi đã giúp HAGL đang là đội bóng nhận số bàn thua ít nhất với 6 bàn, đội xếp thứ 2 chính là Hà Nội FC với 7 bàn. Đội bóng Phố núi cũng chào đón sự trở lại của Công Phượng khi ở vòng trước, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, anh cũng đã tìm lại được cảm giác bóng cùng sự thăng hoa với việc ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà giành 3 điểm.

Không những vậy, chiến thắng trước Sài Gòn FC ở vòng 11 khiến nhiều người phải nhắc đến “chân mệnh” của một ứng viên. Bởi đội bóng Sài thành có không ít cơ hội bắn phá khung thành của Văn Lợi, nhưng bàn thắng đã né tránh họ, giúp HAGL giữ sạch lưới một cách thần kỳ. Trong cuộc đối đầu mở màn cho chuỗi 5 trận toàn thắng, HAGL cũng chịu quả phạt 11 m ở thời điểm cuối trận, nhưng cầu thủ của Đà Nẵng đã dứt điểm ra ngoài. Chính HLV Kiatisak đã không ít lần thừa nhận sau mỗi chiến thắng rằng, đội bóng của ông gặp nhiều may mắn.

Công Phượng trở lại mang đến nhiều hy vọng cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng đang khẳng định tham vọng giành lại chức vô địch đã rơi vào tay Viettel ở mùa giải 2020. Dù mất đi ngôi sao sáng nhất trong đội hình là Quang Hải và thiếu vắng Đậu Văn Toàn do bị treo giò, đội bóng Thủ đô vẫn có một chiều sâu nhân sự giúp HLV Chun Jae-ho không khó tìm mảnh ghép thay thế. Hà Nội FC sở hữu cặp đôi ngoại binh Siladji và Tonci Mujan được đánh giá là chất lượng ở V.League mùa này. Thay vì những tiền đạo da màu thể hình to cao có khả năng xoay xở xử lý độc lập tốt, Hà Nội FC lại chọn các cầu thủ thiên về kỹ thuật cũng như tư duy chơi bóng. Do đó, sự đóng góp của 2 cầu thủ ngoại vào lối chơi nhuần nhuyễn của các nội binh đã giúp Hà Nội FC thực sự trở nên đáng sợ.

Trên hành trình tạo ra chuỗi 5 trận toàn thắng, thầy trò HLV Chun Jae-ho đã bỏ lại những đối thủ sừng sỏ mang vai ứng viên như Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An hay mới nhất là Topenland Bình Định. Khi đã thể hiện sức mạnh trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, có lẽ, Hà Nội FC sẽ không ngần ngại đưa HAGL vào danh sách của các bại tướng.

Liệu HLV Kiatisak có tiếp tục thể hiện dấu ấn trong lần đầu cầm quân đến Hàng Đẫy hay Hà Nội FC sẽ có màn bứt phá trên bảng xếp hạng? Tất cả sẽ có câu trả lời ở trận cầu vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 14-8.