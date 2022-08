U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan

Giành chiến thắng sít sao trước U19 Thái Lan với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Đình Bắc tối 9-8, tuyển Việt Nam sẽ cùng U19 Malaysia tham dự trận chung kết Giải U19 Quốc tế Thanh Niên 2022.



Giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2022 diễn ra tại Đak Lak

Văn Trường





và HLV Đinh Thế Nam thêm một lần đánh bại U19 Thái Lan



Thay đến 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với hai lượt trận đầu tiên nhưng U19 Việt Nam vẫn thể hiện sự trơn tru trong cách vận hành đấu pháp chiến thuật do ban huấn luyện đề ra khi tiếp đón U19 Thái Lan. Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam tràn đầy tự tin trước đối thủ kỳ cựu ở giải đấu giao hữu diễn ra trên sân nhà Gò Đậu (tỉnh Bình Dương).



Với lối chơi pressing tầm cao cùng khả năng tạo đột biến khi tấn công biên, tuyển Việt Nam dễ dàng cầm trịch thế trận, nắm quyền kiểm soát trong màn so tài tuyển Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng Giải U19 Quốc tế Thanh Niên 2022.





U19 Việt Nam có nhiều tiến bộ ở Giải U19 Quốc tế Thanh Niên 2022



Sau 2 chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Myanmar và Malaysia, các học trò của HLV Đinh Thế Nam có nhiều tiến bộ, được thể hiện qua những mảng miếng tấn công đa dạng. Tuy khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội ghi bàn vẫn còn thấp nhưng những tuyển thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện sự nhiệt huyết trong phần lớn thời gian thi đấu. Đây là cách để họ ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo, HLV Gong Oh-kyun - hai chiến lược gia theo dõi trực tiếp trận đấu trên khán đài sân Gò Đậu tối 9-8.



Bằng lối chơi chồng biên, tạt cánh nhuần nhuyễn, Hồng Phúc đưa bóng vào trong để Đình Bắc nhẹ nhàng sút tung lưới thủ thành U19 Thái Lan, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ở khoảng thời gian còn lại, U19 Việt Nam đã có nhiều cơ hội đối mặt và dứt điểm nhưng không thể có lần thứ hai đánh bại đối phương.





Quốc Việt thi đấu năng nổ nhưng không thể giúp U19 Việt Nam ghi bàn vào lưới Thái Lan





Văn Trường dính chấn thương và phải rời sân ở hiệp 2





Dù giành chiến thắng chung cuộc nhưng chủ nhà Việt Nam vẫn còn bộc lộ sơ hở trong khâu phòng thủ. Ngoài ra, với mật độ thi đấu dày, nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam đã không thể duy trì thể trạng, dính chấn thương và phải rời sân khá sớm, trong đó có tiền vệ năng nổ Nguyễn Văn Trường.



Vòng đấu thứ 3 khép lại với kết quả U19 Thái Lan dù bằng điểm nhưng phải nhường suất dự chung kết cho U19 Malaysia vì kém hơn về chỉ số phụ. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ tranh hạng ba với U19 Myanmar trong khi chủ nhà Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia ở trận đấu tranh ngôi vô địch.

Theo Tường Phước (NLĐO/Ảnh: Khả Hòa)