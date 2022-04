Gia Lai: Bế mạc hội thao ngành Công an

(GLO)- Chiều 13-4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc hội thao, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).



Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 5 từ trái sang) trao giải thưởng cho các vận động viên. Ảnh: Nguyễn Hữu

Hội thao lần này có gần 200 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh tham gia thi đấu 3 môn: cờ tướng, quần vợt và cầu lông. Với tinh thần “Đoàn kết-tự tin-trung thực-cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu hết mình. Ban tổ chức đã trao 34 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên.



Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương sự quan tâm của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tạo điều kiện để các vận động viên tập luyện tham gia hội thao. Ban tổ chức giải và đội ngũ trọng tài cũng đã thực hiện chu đáo các mặt công tác, công tâm, khách quan, góp phần để hội thao thành công tốt đẹp.



Hội thao được tổ chức nhằm tuyển chọn những vận động viên đạt thành tích xuất sắc để tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 và hội thao toàn lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới.



NGUYỄN HỮU