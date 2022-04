Đại hội Thể dục thể thao huyện Ia Grai lần thứ VII-2022: Hấp dẫn những cuộc đua tài

(GLO)- Sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, Ia Grai là địa phương đầu tiên của tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp huyện. Sự kiện đã thực sự trở thành ngày hội toàn dân với những cuộc đua tài hấp dẫn.





Mở màn cho ngày hội là lễ khai mạc với sự tham gia của hàng ngàn người dân trong huyện. Các nghi lễ như rước cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Bác Hồ, cờ Đại hội TDTT, hồng kỳ, các đoàn vận động viên (VĐV) diễu hành và thắp đuốc truyền thống diễn ra trang trọng và đúng nghi thức, tạo bầu không khí hân hoan, đầy khí thế. Và, những hấp dẫn được chờ đợi nhất vẫn đến từ những cuộc đua tranh.

Đông đảo khán giả dõi theo các trận thi đấu môn bóng chuyền tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc





Dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh, Đại hội TDTT huyện Ia Grai lần thứ VII-2022 vẫn ghi nhận số lượng VĐV đông đảo với gần 900 người đến từ 16 đoàn thuộc 13 xã, thị trấn; Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Theo ông Trần Xuân Năm-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai, các xã, thị trấn và đơn vị đều nhận thức rõ vai trò của việc phát triển phong trào TDTT nên đã đăng ký nhiều môn thi đấu với lượng VĐV hùng hậu.



“Đây là tín hiệu đáng mừng phản ánh phong trào tập luyện TDTT ở địa phương. Điều này cũng chứng tỏ Đại hội TDTT cấp xã được tổ chức nghiêm túc, thành công, tạo khí thế phấn khởi cho các VĐV ở cơ sở, tuyển chọn VĐV tham gia Đại hội cấp huyện. Đại hội lần này có 10 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bắn nỏ, đẩy gậy, cà kheo, điền kinh, việt dã và kéo co; các đoàn đều tham gia trung bình 7-8 môn, một số đơn vị tham gia đủ 10 môn”-ông Năm thông tin.



Không chỉ dừng lại ở con số VĐV đông đảo, Đại hội TDTT huyện Ia Grai còn ghi nhận chất lượng chuyên môn được nâng cao rõ rệt so với các kỳ tổ chức trước đó. Đặc biệt, ở các môn được xem là thế mạnh của huyện Ia Grai trong mặt bằng chung của thể thao tỉnh như: bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co…, các VĐV vẫn chứng tỏ thực lực sẵn sàng tranh chấp huy chương ở Đại hội cấp tỉnh. Cùng với đó, một số môn đã xuất hiện các nhân tố mới nổi bật. Ông Năm chia sẻ: “Ở môn đẩy gậy xã Ia Pếch đã cho thấy sự vượt trội khi giành được 5/9 huy chương vàng tại Đại hội. Môn bóng chuyền nữ cũng phát hiện nhiều VĐV có tố chất tốt có thể bồi dưỡng. Đây sẽ là những niềm hy vọng của thể thao Ia Grai trong thời gian tới”.



Với chất lượng chuyên môn cao, các cuộc tranh tài đều diễn ra hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Nhất là ở các trận thi đấu môn bóng đá, bóng chuyền hay kéo co đều có hàng trăm khán giả theo dõi trong sự phấn khích bởi những pha màn so tài hấp dẫn và gay cấn. Đơn cử như ở trận chung kết môn bóng đá mini nam giữa đội bóng xã Ia Grăng và thị trấn Ia Kha. Sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, 2 đội đã phải bước vào loạt sút penalty cân não. Và thị trấn Ia Kha là đội bóng bản lĩnh, may mắn hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để giành tấm huy chương vàng.

Các tay vợt tranh tài ở 5 nội dung thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: Văn Ngọc



Anh Nguyễn Tấn Dũng (VĐV xã Ia Grăng) hồ hởi: “Lâu lắm rồi chúng tôi mới được thi đấu dưới sự cổ vũ, động viên của đông khán giả đến như vậy. Điều này khiến chúng tôi càng nỗ lực hết mình để giành thành tích cao nhất cho địa phương”.



Cuộc đua giành vị trí toàn đoàn cũng sát sao không kém khi các đơn vị khá đồng đều. Kết quả, đoàn Liên đoàn Lao động huyện giành giải nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc; xã Ia Pếch xếp thứ 2 với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; Ban Chỉ huy Quân sự huyện giành giải ba với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.



Trao đổi với P.V, ông Phan Văn Hường-Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh), Trưởng ban trọng tài của Đại hội-nhận định: Đại hội diễn ra thành công, công tác điều hành đảm bảo công minh, chính xác. Các đoàn VĐV được đầu tư bài bản, khá chuyên nghiệp với sự đồng hành của các Mạnh Thường Quân. Đặc biệt, ở môn bóng chuyền nam, nữ đã nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của khán giả cũng như các doanh nghiệp”.



LÊ VĂN NGỌC