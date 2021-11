Từng bước phục hồi du lịch quốc tế

Trong mấy ngày gần đây, những chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đã đưa khách du lịch quốc tế trở lại miền trung theo chương trình thí điểm “hộ chiếu vắc-xin” của Chính phủ. Yêu cầu đặt ra cao nhất là các ngành chức năng phải phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động bình thường mới; khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.



Những du khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam, thăm phố cổ Hội An sáng 20/11.

Tín hiệu tích cực “phá băng” cho ngành du lịch hồi sinh khi những đoàn khách quốc tế đầu tiên đã trở lại miền trung, bắt đầu trải nghiệm thời gian nghỉ dưỡng đáng nhớ. Đây là bước khởi đầu tốt đẹp của chính sách vừa phòng, chống dịch an toàn, vừa phát triển kinh tế hiệu quả của Chính phủ Việt Nam, nhất là đối với ngành du lịch các địa phương.

Điểm đến an toàn, thân thiện

Tại tỉnh Quảng Nam, 159 khách du lịch quốc tế đầu tiên có mặt tại địa phương theo hình thức “hộ chiếu vắc-xin” sau 2 năm gián đoạn, giãn cách. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến với Quảng Nam, cũng như đầu tiên đến Việt Nam là một sự kiện đáng mừng của ngành du lịch. Đây là một nỗ lực rất lớn của tỉnh và của Việt Nam trong tiến trình phục hồi lại ngành du lịch trong đại dịch Covid-19. Tỉnh đã lên phương án xử lý linh hoạt khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phù hợp nếu trong đoàn có trường hợp F0, nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho du khách cũng như cuộc sống an toàn của người dân địa phương; đồng thời cam kết địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong thời gian nghỉ dưỡng, tham quan, thưởng ngoạn tại những khu du lịch đẳng cấp, các di sản văn hóa của Quảng Nam trong điều kiện tốt nhất có thể.

Sáng 20/11, những du khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam do Công ty cổ phần Việt Nam TravelMart tổ chức đã có chương trình tham quan phố cổ Hội An như chùa Cầu, Bảo tàng gốm sứ, Hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký, thưởng thức chương trình nghệ thuật cổ truyền. Đây là đoàn khách đầu tiên tham quan theo chương trình khép kín. Nhiều du khách bày tỏ niềm vui, thích thú khi được trở lại phố cổ Hội An thân thiện và mến khách. Đây cũng là lần đầu tiên sau hai năm, người dân phố cổ Hội An có lại được cảm giác du lịch phố cổ hồi sinh. Ông Tom (54 tuổi, khách du lịch Mỹ) chia sẻ niềm vui khi được trở lại Việt Nam trong điều kiện Chính phủ Việt Nam mở cửa, từng bước phục hồi ngành du lịch và đón khách quốc tế: “Đợt này tôi đến Việt Nam du lịch vì mong muốn được trải nghiệm, khám phá thêm nhiều địa điểm nổi tiếng. Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, thân thiện. Cách đây hai năm tôi đã đến phố cổ Hội An và hôm nay tôi được trở lại thành phố bình yên này. Ở Việt Nam tôi biết khá nhiều địa điểm đẹp như Hội An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hạ Long, Nha Trang. Tôi hy vọng sẽ được đến những địa điểm này vào một ngày gần nhất”.

Bảo đảm thích ứng linh hoạt, an toàn

Hiện, ba địa phương ở miền trung được thí điểm đón khách du lịch quốc tế đều đã kiểm soát dịch tốt, xây dựng và bảo đảm nhiều vùng xanh an toàn đối với người dân địa phương và du khách. Việc khởi động lại cả một guồng máy cho du lịch hoạt động không chỉ đơn thuần là các kế hoạch, các gói kích cầu hỗ trợ hay các combo trọn gói làm hài lòng du khách. Điều quan trọng là tạo điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, đặc biệt là khả năng xử lý nhanh, khống chế tốt các tình huống dịch xảy ra đối với du khách quốc tế. Việc thí điểm đón du khách quốc tế trở lại miền trung theo chương trình “hộ chiếu vắc-xin” mở ra kỳ vọng khởi sắc cho thị trường du lịch Việt Nam.

Ông Steve Wolstenholme, Chủ tịch kiêm Giám đốc Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (Quảng Nam) cho biết, để bảo đảm an toàn, Hoiana đã đưa ra các phương án phân luồng khách, nhân viên; đồng thời tăng cường khử khuẩn, tăng cường các hoạt động không cần tiếp xúc trực tiếp. Hoiana đã dành toàn bộ một khách sạn 5 sao để phục vụ riêng cho đoàn khách “hộ chiếu vắc-xin”. Trong chương trình nghỉ dưỡng 7 ngày lưu trú tại đây, du khách có thể lựa chọn tắm biển, chơi golf trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Hoiana và có thể đến tham quan khu phố cổ Hội An và di sản Mỹ Sơn.

Trong khi đó, theo đại diện lãnh đạo Vinpearl Nha Trang (Khánh Hòa), 100% nhân viên Vinpearl Nha Trang trực tiếp phục vụ du khách được tiêm hai mũi vắc-xin; được tham dự khóa đào tạo đặc biệt, bao gồm cả phương án bảo hộ đúng chuẩn. Vinpearl Nha Trang đã xây dựng phương án phòng dịch, thành lập tổ phản ứng nhanh và ban hành quy trình xử lý các tình huống khi có ca nghi nhiễm Covid-19, bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời. Mọi khâu đều tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn trong kế hoạch triển khai đón khách quốc tế theo quy định.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có 12 khách sạn đáp ứng tốt các tiêu chí về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc-xin”. Sở Du lịch đã đề xuất UBND tỉnh cho phép các công ty lữ hành đưa khách đi tham quan, trải nghiệm theo tua khép kín với các điểm đến như VinWonders Nha Trang, các khu du lịch Hòn Tằm, Ba Hồ, khu di tích Tháp Bà Ponagar...

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố đã ban hành Quy chế phối hợp quy định nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan trong việc đón và phục vụ khách quốc tế và Phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng với lộ trình gồm 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11/2021, một cách an toàn, hiệu quả. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn, việc tổ chức thí điểm đón khách du lịch quốc tế nhằm thử nghiệm đánh giá mức độ lây nhiễm, khả năng kiểm soát, ứng phó, xử lý sự cố y tế và năng lực điều trị khi phát sinh ca nhiễm Covid-19 (nếu có) từ khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng tham quan du lịch, đồng thời góp phần từng bước khôi phục hoạt động du lịch, hoạt động kinh tế của thành phố, tiến tới phục vụ hoạt động du lịch bình thường theo lộ trình cho phép của Chính phủ. Phương án thí điểm yêu cầu tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn của các cơ quan chức năng; bảo đảm 100% người lao động tại các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tham gia phục vụ khách đã được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19; chủ động, sẵn sàng linh hoạt và có các phương án xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón khách…

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Hồ Thanh Tú, một trong những thuận lợi khi đón khách quốc tế là du khách không phải cách ly 7 ngày mà chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chí là được tham gia các chương trình du lịch trọn gói. Tuy nhiên, các chính sách thị thực vẫn còn một số vướng mắc nhất định, vì thế, cần có các hướng dẫn cụ thể, đồng bộ để thuận lợi cho doanh nghiệp; có sự đồng bộ giữa Trung ương, địa phương và giữa các địa phương với nhau. Hiện các doanh nghiệp rất quan tâm là khi khách phát hiện là F0 sẽ được đưa đi điều trị và được chi trả bởi gói bảo hiểm tối thiểu 50.000 USD (theo điều kiện nhập cảnh), những người còn lại trong đoàn sẽ là F1, nếu đưa hết đi cách ly thì chi phí này sẽ được tính như thế nào. Đây cũng là điều các doanh nghiệp rất cần có hướng dẫn rõ ràng từ chính quyền địa phương.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa Phạm Minh Nhựt cho biết, phục hồi du lịch phải nhanh nhưng không nóng vội. Điều quan trọng nhất là phải có cách giúp doanh nghiệp tự tin với việc mở cửa; giúp du khách thấy được sự an toàn, thuận lợi tại các điểm đến khi đi du lịch ở Khánh Hòa.

Các địa phương miền trung được triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đang nỗ lực để bảo đảm mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần vực dậy các hoạt động của ngành du lịch và lan tỏa đến các lĩnh vực kinh tế khác. Việc mạnh dạn mở cửa đón khách du lịch quốc tế nhưng luôn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu phục hồi ngành du lịch trong thời gian sớm nhất.