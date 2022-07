Krông Pa: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 808 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 25-7, đoàn công tác Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Duy Lộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Krông Pa-địa bàn được phân công phụ trách theo dõi để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong các tháng đầu năm; đồng thời nghe đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực công thương.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Krông Pa đã thông tin sơ bộ một số kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế-xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 21,56 tỷ đồng (đạt 48,6% dự toán HĐND huyện giao, vượt 5,2% so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 860 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 808 tỷ đồng (đạt 55,07% kế hoạch, tăng 53,5% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.290 tỷ đồng (tăng 37,51% so cùng kỳ). Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển về số lượng và quy mô sản xuất. Hiện trên địa bàn có 535 cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, trong đó hộ cá thể chiếm 97%; có 2 nhà máy thủy điện đang hoạt động với công suất 29,7 MW; 2 nhà máy điện mặt trời đang hoạt động với công suất 84 MWp; nhà đầu tư cũng đang triển khai thi công và hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công 2 dự án điện mặt trời với công suất 74 MWp. Trên địa bàn huyện hiện có 6 chợ, 462 cửa hàng tạp hóa, 43 cửa hàng xăng dầu. Công tác quản lý và phát triển hạ tầng thương mại tiếp tục được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân trên địa bàn.



Trên cơ sở những kiến nghị của huyện Krông Pa, tại buổi làm việc đoàn công tác của Sở Công thương đã trao đổi, nắm bắt một số vấn đề tồn tại liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với địa phương. Trong đó, tập trung vào công tác thu hút đầu tư lĩnh vực năng lượng, công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ, thực hiện các đề án khuyến công, công tác quản lý lĩnh vực xăng dầu… Lãnh đạo Sở Công thương đề nghị trong thời gian tới, huyện cần định hướng xây dựng, phát triển cụm công nghiệp, tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo, quản lý hiệu quả các chợ trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng sản phẩm OCOP… Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa 2 đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.



VŨ THẢO