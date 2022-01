Năm 2022, ngành Công thương Gia Lai phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,49%

(GLO)- Sáng 19-1, Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng ngành Công thương đã triển khai hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,42%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 24.800 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 10,13% so với cùng kỳ năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 76.581 tỷ đồng (đạt 91,17% kế hoạch và tăng 5,97% so với cùng kỳ năm 2020); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 610 triệu USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 5,17% so với cùng kỳ năm ngoái); kim ngạch nhập khẩu đạt 915 triệu USD (đạt 963,16% kế hoạch, tăng 10,16 lần so với cùng kỳ năm 2020).



Năm 2022, ngành Công thương đề ra giải pháp phấn đấu chỉ số sản xuất ngành công nghiệp dự kiến tăng 12,12%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 28.890 tỷ đồng (tăng 16,49% so với năm 2021); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là 85.000 tỷ đồng (tăng 10,99% so với năm 2021); kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 100 triệu USD.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam” cho các cá nhân. Ảnh: Vũ Thảo



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành biểu dương những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm 2021 đã đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng GRDP của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2022, ngành Công thương cần đưa kế hoạch sát với thực tế, có giải pháp căn cơ, phải xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ và có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Đối với việc hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Công thương tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung khai thác thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất gắn với chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; tập trung giúp người nông dân xác định tiêu chuẩn hàng hóa của mình, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu theo các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Về các giải pháp lâu dài, Phó Chủ tịch UBND Hồ Phước Thành cho rằng, ngành Công thương cần hoạch định các cụm công nghiệp, khu công nghiệp để sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành để có giải pháp vực dậy hoạt động của Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.



Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công thương, đại diện lãnh đạo Sở Công thương Gia Lai trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam” cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của ngành.



VŨ THẢO