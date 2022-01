Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành: Ngành Công thương tiếp tục thực hiện linh hoạt "mục tiêu kép"

(GLO)- Sáng 9-1, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Văn Thành-Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.



Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng lãnh đạo sở, ngành liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.



Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thử thách do tác động của dịch Covid-19, song ngành Công thương cả nước đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng-chống dịch, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8% so với năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo



Đặc biệt, hoạt động xuất-nhập khẩu của Việt Nam đã có sự tăng trưởng ngoạn mục, trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD (tăng 22,6% so với năm 2020), đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu khoảng 4 tỷ USD, đây là năm thứ 6 Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức xuất siêu, góp phần tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế...



Về thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.789,5 ngàn tỷ đồng (giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2020). Trong năm 2021, lực lượng Quản lý Thị trường đã phát hiện và xử lý 41.375 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng. Công tác quản lý Nhà nước về phòng vệ thương mại, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, xúc tiến thương mại, cụm công nghiệp và khuyến công quốc gia… thực hiện đạt kết quả tốt.



Năm 2022, để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước tăng 6-6,5%, ngành Công thương phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 7-8%; tổng kim ngạch xuất khẩu 6-8%; cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7-8%. Đối với cân đối về điện, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống dự kiện khoảng 275,51 tỷ kWh (tăng 7,88% so với năm 2021); điện thương phẩm dự kiến khoảng 245,8-250,4 tỷ kWh (tăng 7,1-9,1%).



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Công thương trong năm 2021. Đồng thời đề nghị, năm 2022, ngành Công thương tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, tập trung nguồn lực và triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Trước mắt cần hoàn thiện một số quy hoạch lớn của ngành, đó là: quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản Việt Nam và quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa; xuất-nhập khẩu cần thực hiện các giải pháp bền vững, lâu dài. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao công tác kiểm soát thị trường, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh…



Tại hội nghị, 5 cá nhân là lãnh đạo Bộ Công thương, nguyên lãnh đạo Bộ Công thương được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam.



VŨ THẢO