Giá thịt heo giảm: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Giá thị heo đang giảm mạnh khiến người chăn nuôi lo lắng vì thua lỗ, trong khi đó, người tiêu dùng lại phấn khởi vì giảm gánh nặng chi tiêu hàng ngày.





Người tiêu dùng bớt gánh nặng



Giá heo hơi đang dao động quanh mức 50-53 ngàn đồng/kg, giá thịt heo bán ra thị trường 80-130 ngàn đồng/kg tùy loại. So với thời điểm cách đây mấy ngày, giá thịt heo đã giảm 10 ngàn đồng/kg và so với tháng trước giảm đến 20 ngàn đồng/kg. Cụ thể, giá cao nhất là sườn non chỉ còn 130 ngàn đồng/kg, thịt ba chỉ 100 ngàn đồng/kg, thịt đùi 85 ngàn đồng/kg, xương 80 ngàn đồng/kg, thăn vai 75 ngàn đồng/kg…

Bà Ngô Thị Hà-tiểu thương chợ Phù Đổng (TP. Pleiku) cho biết: Giá thịt heo được các lò mổ giảm từng đợt theo giá heo hơi. Giá liên tục giảm từ giữa tháng 2 đến nay, mức giảm khoảng 20 ngàn đồng/kg. Mặc dù giá thịt heo giảm mạnh nhưng sức tiêu thụ vẫn khá chậm. “Giá là do lò mổ quyết định. Nếu cao thì mình bán cao, thấp thì bán thấp, mỗi ký chỉ lãi chưa được 10 ngàn đồng. Như đợt rồi, lò mổ giảm giá chỉ có 7 ngàn đồng/kg, nhưng tôi chủ động giảm luôn 10 ngàn đồng cho dễ bán”-bà Hà nói.



Còn bà Nguyễn Thị Hoài Thanh-tiểu thương chợ Hoa Lư (TP. Pleiku) thì chia sẻ: “So với thời điểm giá thịt heo cao đỉnh điểm 120-170 ngàn đồng/kg thì khoảng 1 tuần nay giá đã về mức 80-130 ngàn đồng/kg. Tôi bán số lượng không nhiều, chỉ nhập thịt miếng nên lãi 5-10 ngàn đồng/kg”.

Giá thịt heo liên tục giảm gần 2 tháng qua. Ảnh: Vũ Thảo

So sánh giá thịt heo hiện nay với lúc trước, bà Lương Thị Hằng (tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bày tỏ: “Thời điểm giá cao, sườn non 170 ngàn đồng/kg, giờ thì 130 ngàn đồng/kg, các loại khác cũng vậy. Bây giờ đi chợ mua 1 ký thịt heo đã tiết kiệm được 40-50 ngàn đồng so với trước”. Bà Trần Thị Vân (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) chia sẻ: “Những ngày qua, một số thực phẩm tươi sống như hải sản, rau củ đang có xu hướng tăng giá, trong khi thịt heo giảm khá mạnh. Việc giá thịt heo giảm làm cho các bà nội trợ cảm thấy phấn khởi vì bớt gánh nặng chi tiêu hàng ngày”.



Hộ chăn nuôi lo lắng



Trong khi người tiêu dùng phấn khởi bởi giá thịt heo giảm thì hộ chăn nuôi lại lâm vào cảnh khó khăn. Bà Huỳnh Thị Tuyết Lan (thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) cho biết: Trang trại của tôi nuôi 800 con heo. Vừa rồi, tôi xuất bán 200 con với giá 52 ngàn đồng/kg hơi. Mỗi con heo xuất chuồng chỉ lãi khoảng 200 ngàn đồng. “Hiện nay, giá con giống giảm còn khoảng 1,5 triệu đồng/con. Tuy nhiên, giá cám lại tăng chóng mặt, cộng với các chi phí khác nên người chăn nuôi chỉ lãi có 2 ngàn đồng/kg hơi. Đó là mức giá các thương lái đưa ra đối với những hộ chăn nuôi số lượng lớn và heo đẹp. Còn những hộ nuôi nhỏ lẻ thường bị thương lái ép giá nên chỉ có huề vốn, thậm chí còn lỗ”-bà Lan phân tích.



Theo các hộ chăn nuôi, để đạt trọng lượng 1 tạ/con trong vòng 4 tháng nuôi thì tiền cám chiếm khoảng 3-3,5 triệu đồng, cộng với tiền con giống và các chi phí khác nên tổng chi phí khoảng 5 triệu đồng. Với mức giá heo hơi như hiện nay thì người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Bà Lê Thị Thu Vân (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) chia sẻ: “Giá heo hơi xuống thấp, trong khi giá cám tăng quá mạnh nên người nuôi chỉ có huề vốn, thậm chí là lỗ. Vậy nên khả năng xuất chuồng đợt này nữa là tôi không tái đàn”.



Tương tự, ông Hồ Quang Thành (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) cũng cho hay: Trang trại của tôi hiện có hơn 200 con heo. Hiện giá heo hơi chỉ dao động quanh mức 52 ngàn đồng/kg đối với heo đẹp, còn xấu thì thương lái chỉ mua khoảng 50 ngàn đồng/kg. Nếu xuất bán đợt này thì tôi chỉ lãi chút đỉnh vì chi phí chăn nuôi quá cao. “Hiện mỗi con heo xuất chuồng chỉ lãi vài trăm ngàn đồng. Bây giờ nuôi heo rất bấp bênh cộng với nguy cơ dịch bệnh khiến người chăn nuôi dễ gặp rủi ro”-ông Thành lo lắng.



VŨ THẢO