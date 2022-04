Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt: Đơn vị trung gian nào "rơi" vào tầm ngắm của UBCK?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang đang phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, báo cáo kiểm toán của các đơn vị trung gian liên quan đến các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của nhóm Tập đoàn Tân Hoàng Minh.





Rà soát, kiểm tra các đơn vị trung gian theo thẩm quyền



Liên quan tới quyết định hủy 9 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với giá trị hơn 10.000 tỷ đồng tại các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán (UBCKNN) cho biết, theo kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền cho thấy đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ đối với 9 đợt chào bán với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2021 - 3/2022 của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông (Công ty Cung điện Mùa đông), Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil (Công ty Soleil) thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).



Căn cứ đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán quy định thẩm quyền của UBCKNN "đình chỉ, hủy bỏ liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán", ngày 3/4/2022, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK về việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của 3 công ty nêu trên.



UBCKNN hủy 9 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với giá trị hơn 10.000 tỷ đồng tại các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. (Ảnh: Vietnambiz)



Lãnh đạo UBCKNN cho biết thêm, theo quy định hiện hành, việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định 153).



Qua rà soát hồ sơ tại UBCKNN, 3 công ty nêu trên đều là công ty chưa đại chúng và các công ty này không báo cáo UBCKNN về các đợt phát hành và chỉ đăng ký thông tin qua cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở GDCK Hà Nội (HNX).



Cũng theo thông tin từ lãnh đạo UBCKNN, liên quan tới vấn đề này, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo UBCKNN phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét.



Đồng thời, Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN kiểm tra các tổ chức tư vấn, hồ sơ chào bán, đại lý phát hành cho các đợt chào bán của 3 công ty nêu trên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.



Trong trường phát hiện vi phạm, các đơn vị chức năng của Bộ xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.



"Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN hiện đang phối hợp với HNX, cơ quan có thẩm quyền, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành của các công ty chứng khoán liên quan đến các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh nêu trên"- đại diện UBCKNN thông tin.



Xử lý nghiêm các sai phạm về trái phiếu doanh nghiệp



Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam cho thấy rất nhiều tiềm năng để phát triển, do vậy, việc tăng cường các biện pháp để thị trường này phát triển ổn định, an toàn, bền vững là yêu cầu quan trọng được Chính phủ và các cơ quan quản lý ưu tiên.



Tuy nhiên, để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, thì cần sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức trung gian và cả các nhà đầu tư trên thị trường.



Thời gian qua, cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng tăng chất lượng, tăng tính bền vững, các cơ quan quản lý đã liên tiếp có những cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn, cũng triển khai nhiều hành động quyết liệt để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.



Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBCKNN thông tin thêm, các doanh nghiệp phát hành (công ty đại chúng và chưa đại chúng), các tổ chức trung gian (tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, đại lý phát hành...) có hành vi vi phạm trong hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (hiện nay là Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP).



Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, thì cần sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức trung gian và cả các nhà đầu tư trên thị trường. (Ảnh: IT)



Bên cạnh đó, với hành vi công bố thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên, hoặc thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên.



Do vậy, "các doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ, các tổ chức trung gian phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ các quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 153/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư" – lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh.



Theo quy định pháp lý hiện hành, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chỉ được phát hành và giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; tuy nhiên, qua tìm hiểu, vẫn có nhiều trường hợp nhà đầu tư mua trái phiếu theo phong trào, tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể gặp phải.



"Vì vậy, nhà đầu tư cần nắm bắt các quy định pháp luật liên quan, tìm hiểu đầy đủ thông tin về tổ chức phát hành, thông tin liên quan đến đợt phát hành để có nhận định, đánh giá và quyết định đầu tư an toàn, tránh rủi ro thiệt hại phát sinh" – lãnh đạo UBCKNN khuyến nghị.



Theo Quyết định số 181/QĐ-UBCK ngày 3/4/2022, các Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil và Tập đoàn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm chấp hành Quyết định này. Nhà đầu tư mua trái phiếu trong 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ từ tháng 7/2021- 3/2022 của các công ty nêu trên liên hệ với các công ty này để được hoàn trả tiền mua trái phiếu.



