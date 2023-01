Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng

(GLO)- Ngày 13-1, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai gồm các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn các huyện biên giới của tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo TP. Pleiku và đại diện cấp ủy, chính quyền 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới tại 8 đồn Biên phòng thuộc 3 huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai; Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Cụm Cơ động chó nghiệp vụ 3 (Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Theo báo cáo, năm 2022, các đơn vị lực lượng Biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, các Đồn Biên phòng cũng tích cực triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho Nhân dân khu vực biên giới cũng như hỗ trợ các địa phương nơi đơn vị đóng chân phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai). Ảnh: Quang Tấn

Các đơn vị Biên phòng cũng đã kịp thời xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cụ thể, các đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, duy trì đủ quân số tại các trạm, đội công tác địa bàn và quân số tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Nhằm giúp các cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, các đơn vị đã tổ chức đón Tết sớm, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ, quyết tâm giữ sự bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc để Nhân dân vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn. Cùng với đó, các đơn vị cũng đã cử các tổ công tác xuống địa bàn vui xuân đóng Tết cùng với người dân; đồng thời, trích quỹ để hỗ trợ cho người dân trong khu vực biên giới có điều kiện vui xuân, đón Tết, đảm bảo không để bất cứ ai không có Tết.

Phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong năm 2022. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Chủ tích UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và trong nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, các thế lực thù địch không ngừng chống phá chế độ, giá cả nông sản biến động bất lợi cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khu vực biên giới. Do đó, với chức trách, nhiệm vụ của mình, các cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, tiếp tục quản lý chặt tuyến biên giới, đảm bảo an toàn cho Nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, cảnh giác, phòng ngừa tốt các loại tội phạm như buôn bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác đối ngoại với Nhân dân, các lực lượng làm nhiệm vụ của nước bạn để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Cùng với đó, cần làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, các sở, ngành của tỉnh, TP. Pleiku đã gửi tặng nhiều phần quà cho các đơn vị Biên phòng. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.